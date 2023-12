Loučení s juniorkou kategorií se povedlo na jedničku. Kristýna Piňosová potvrdila, že jí titul Jachtař roku patří právem. V brazilském Búzios na juniorském mistrovství světa World Sailing vybojovala zlatou medaili v olympijské třídě iQFoil.

Kristýna Piňosová vybojovala titul juniorské mistryně světa v olympijské třídě iQFoil. | Foto: Český svaz jachtingu

„Kristýna se pohybovala na medailových pozicích celý závod. Před posledním dnem vedla. V posledních třech rozjížďkách zajela tři druhá místa, čímž zpečetila vítězství. Přestože se v Brazílii nepotkala s tou nejlepší formou, bojovala až do konce a zaslouženě vyhrála,“ popsal její trenér Milan Hájek.

Jeho svěřenkyně nakonec, aniž by vyhrála jedinou rozjížďku, skončila s náskokem 16 bodů před stříbrnou Slovinkou Linou Erzenovou, s níž se bude přes zimu v Lanzarote společně připravovat na olympijskou kvalifikaci, a bronzovou Britkou Darcey Shawovou.

Aklimatizace se vyplatila

„Přijeli do Búzios o týden dřív, abychom se aklimatizovali, a myslím, že nám to všem pomohlo. Celý závod jsem se držela na prvních dvou příčkách, vždy jsem jeden den vedla a jeden byla druhá. A nakonec jsem vyhrála, a to je hodně dobrý! Byl to můj poslední juniorský závod, příští rok budu bojovat o místo na OH v Paříži,“ vyprávěla windsurferka Piňosová.

V olympijské třídě iQFoil se dařilo i Davidovi Drdovi, který skončil devátý. „Také David zajel skvělý závod. Jde si pomalu, ale sebejistě za svým cílem. Deváté místo je vynikající. Jsem rád, že jsem mohl být u obou v začátcích jejich kariéry. Teď už zbývá jen jim popřát hodně štěstí a trpělivosti při přechodu do seniorů,“ zdůraznil Hájek.

Na největší juniorské jachtařské akci na světě se dařilo i dalším českým závodníkům. Oba kiteboardisté skončili v první desítce. Vojtěch Koška vybojoval šesté a Dominika Braunová sedmé místo. V hodnocení národů skončilo Česko jedenácté z 61 zemí.