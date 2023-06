Pro celou rodinu to byl příjemný jachtařský víkend. Na Lipně v Černé v Pošumaví se konalo mistrovství ČR, ale také závod Českého poháru třídy RS400. A právě v ní byli mezi startujícími i David Křížek s manželkou Lucií.

Vydařený víkend manželů Křížkových | Foto: se souhlasem Českého svazu jachtingu

Pro jejího muže, někdejšího jachtařského reprezentanta, mořeplavce a trenéra, to byl první závod po té, co byl podmíněně propuštěn z výkonu trestu za to, že se coby naivní bílý kůň podílel na vytunelování Metropolitního spořitelního družstva.

Vzorné chování. Jachtař Křížek může opustit vězení, rozhodl soud

Ale pojďme ale zpět do Černé v Pošumaví. Manželé spolu závodili vůbec poprvé a hned se umístili na třetí příčce. „Před závodem jsme trénovali jen asi deset minut. Převrátili jsme se, roztrhli plachtu, Lucie si i zaplavala a nestihli jsme start,“ vyprávěl Křížek.

Vydařený víkend manželů KřížkovýchZdroj: se souhlasem Českého svazu jachtingu

Ve druhé rozjížďce zase kvůli snaze, aby zabránili kolizi, odstartovali předčasně. „Nebyl to dobrý vstup do závodu, ale pak už jsme si to jen užívali. Největší dík patří mé nejstatečnější ženě. Snad se jí zlomený nehet a modřiny brzo zahojí,“ popisoval.

Dařilo se i synovi

Může být pyšný i na svého stejnojmenného syna, který v barvách Lokomotivy Plzeň bral spolu s parťákem Matějem Martanem zlato v mládežnické třídě RS Feva.

David Křížek je všestranným jachtařem a mnohonásobným mistrem republiky. Zúčastnil se řady mezinárodních závodů a stal se členem sdružení nejextrémnějších sportovců světa. Čtyřikrát přeplul Atlantský oceán.

Senzační bronz. Prskavec při mezinárodním debutu na kánoi získal medaili

Jako první Čech se kvalifikoval do legendárního závodu osamělých mořeplavců z francouzského La Rochelle do Salvador de Bahia v Brazílii a získal bronzovou medaili. Byl trenérem ve Sportovním centru mládeže, reprezentaci a připravoval Lenku Šmídovou, která na OH 2004 v Athénách získala stříbro.