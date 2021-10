Zaměřili jsme se na nejvyšší soutěže v hokeji, fotbale, basketbalu, házené, volejbale a florbalu.

Recept na sportovní dlouhověkost

Jste zvědaví? Návod na sportovní dlouhověkost se dává strašně těžko. Někdejší hokejový brankář Dominik Hašek, který chytal naposledy v 46 letech, na toto téma poznamenal: „Musíte být výjimeční.“



Ano, průměrní hráči jsou v profesionálním světě bez šance. Dravé mládí je vytlačí. A co ostatní, co amatéři? Deník požádal o radu uznávaného kondičního trenéra Jakuba Ihnatišina, bývalého fotbalistu. „Důležitá je spousta věcí. Doporučil bych dodržovat cirkadiánní rytmus, tedy pravidelný a dlouhý spánek. Vhodné jsou dechové tréninky, otužování a samozřejmě vyvážená strava,“ konstatoval expert na sportovní přípravu.



Shrnutí by tedy mohlo znít takto: fotbal, tenis a třeba i golf lze provozovat klidně v šedesáti letech. Ovšem je třeba připravit soupeře a vlastní hlavu. Sprint už těžko zopakujete a švih už také nebude mít úplně ukázkové parametry.

Nejstarší fotbalista v lize

Josef Jindřišek

40 let (14. 2. 1981)

Sedmnáct sezon mezi elitou, takřka čtyři stovky zápasů. Začínal v Jablonci, po epizodě v Olomouci přesídlil do Prahy. Hráčem Bohemians je od roku 2009, loni byl vyhlášen osobností ligy.

Co se o něm neví:

Na dohled domu vlek, běžkařské trasy a za humny Jizerky… Ale on se dal na fotbal. Možná aby utekl od těžkého dětství, které si současní teenageři nedokážou moc představit. V zimě zima, málo jídla, spousta sourozenců. Na těžkosti nezapomněl. Jsou to dva roky, kdy po vítězném gólu věnoval kopačky do aukce. Výtěžek šel na klučinu, jemuž zemřel otec, dřevorubec.

Nejstarší basketbalista v lize

Petr Benda

39 let (25. 3. 1982)

Nestárnoucí ikona Nymburka. Přišel sem v roce 2007 z Brna a od té doby slavil v každé sezoně titul. S třinácti mistrovskými poháry je českým rekordmanem. Bilance? Nejvíce zápasů i bodů.

Co se o něm neví:

Muž, jenž sem tam slyší na přezdívku Robůtek, vydrží pod košem až do důchodu. Sté narozeniny prý oslaví na palubovce s pravnukem. Pravda, zmíněnou větu je nutné dovysvětlit: takto zní věštba, kterou vynesl televizní moderátor Jan Smetana. Možná je nadnesená, ale i sám Benda se nechal slyšet, že vydrží ještě dlouho. Prý si střihne alespoň dalších pět sezon.

Nejstarší hokejista v extralize

Jaromír Jágr

49 let (15. 2. 1972)

Legenda českého i světového hokeje. Ačkoliv mu táhne na padesát let, na ledě dál prohání mnohem mladší soupeře a do toho stíhá funkcionařinu. Na Facebooku má 700 tisíc fanoušků.

Co se o něm neví:

Kladno, tam je doma. Na konci léta 1995, před stávkou v NHL, vyrazil pomoci kamarádům z rodných Hnidous. Přitom šlo „jen“ o postup do místní hokejbalové ligy. Přesto kývl, přifrčel na staré hřiště svým černým Mitsubishi, které si nechal vozit na léto ze Států domů, a hned při prvních dvou střídáních dal gól. Hřiště obsypané diváky aplaudovalo, Hnidousy postoupily.

Nejstarší házenkář v extralize

Josef Kučerka

50 let (24. 1. 1971)

Dlouholetý reprezentant, který už v 90. letech odešel do Francie a strávil tam více než deset let. Dnes chytá v Hranicích i po padesátce, ale zaměstnán je v rodinné stavební firmě.

Co se o něm neví:

Fanoušek musí hodně pátrat, aby zjistil datum jeho narozenin. Svazové stránky mlčí, stejně tak web klubu. Jako by to – kvůli věku – mělo být tajemství. Čtenáři Deníku jsou v obraze – tohle „odhalení“ přišlo v rozhovoru s Kučerkou před dvěma lety. Tehdy také prozradil, jak to má s chybějícím kouskem prstu – přišel o něj během házené a jednoho zákroku.

Nejstarší volejbalista v extralize

Martin Kryštof

39 let (11. 10. 1982)

Nejlepší české volejbalové libero uplynulých patnácti let. Zahrál si v nejvyšší německé soutěži, kde na svém postu patřil k nejspolehlivějším oporám. A co víc, radoval se tam dokonce z titulu.

Co se o něm neví:

V době pandemie se Kryštof proměnil v domácího učitele. Manželce pomáhal s výchovou dětí. V rozhovoru pro Deník uvedl doslova: „Od rána do večera v dětském pokoji.“ Jeho konkurentem v souboji „starých pánů“ je o dva roky mladší Radek Mach, také hráč Jihostroje. Pražský rodák letos naskočil už do 19. sezony. Je služebně nejstarším mužem celé extraligy.

Nejstarší florbalista v superlize

Štěpán Slaný

38 let (30. 1. 1983)

Florbalista s obrannými úkoly, manažer klubu. Zahrál si na mistrovství světa, má doma bronz. K tomu stíhá politické angažmá na radnici v České Lípě. A mimochodem, ocenil ho i magazín Forbes.

Co se o něm neví:

Ví se o něm, že je zakladatelem hudebního festivalu Banát. Jenže on do Rumunska vozí i florbalku, míčky a další vybavení. „Už mě tam znají a mají přehled. Když jsem se ptal poprvé, vzali mě na hřiště… Bylo na louce, tráva měla asi padesát centimetrů,“ usmál se. Teď u krajanů sleduje zápasy mezi „českými“ vesnicemi. Tamní liga prý není moc dobrá. Dokonce ji hrají i Maďaři.

Zdroj: Deník/Jakub Rusek