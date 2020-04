Ačkoliv vláda rozhodla o postupném rozvolňování dosavadních přísných pravidel karantény, mnoho sportovních akcí včetně třeba legendárního dálkového pochodu Praha - Prčice se letos neuskuteční. Vrchol v podobě play off nezažijí ani dlouhodobé soutěže. Pojďme tedy zavzpomínat prostřednictvím fotografií a videí reportérů Deníku.

Třeba se vraťme o pět let zpátky. Do Děčína, kde v roce 2015 zažili úžasné finále basketbalové nejvyšší soutěže proti bohatýrům z Nymburka. Na tamní zimní stadion, kde se duel odehrál, tehdy dorazilo téměř pět tisíc diváků!

Rekordní finále

Pro Děčín to tehdy bylo první ligové finále. Psal se 18. květen 2015, hrál se druhý duel finálové série. Válečníci z Děčína dali do finále srdce, ale na silný Nymburk to nestačilo. Bilance? 0:3 na zápasy, v lize se však stříbrné medaile berou pomalu jako vítězství.

Jedním z velkých tahounů tehdejšího děčínského týmu byl rozehrávač Tomáš Vyoral. „Tohle pro mě byla fakt nejlepší sezona v Děčíně. Měli jsme opravdu skvělou partu, to se odrazilo na palubovce. To, že jsme naplnili zimák a odehráli vyrovnané zápasy proti Nymburku bylo prostě úžasné,“ přiznal současný hráč Pardubic.

Prčice až za rok

Koronaviru podlehla i tradice, která se táhne déle než půl století. Pořadatelé rozhodli o tom, že se letos neuskuteční legendární dálkový pochod Praha - Prčice, který se měl konat v sobotu 16. května. Neznamená to však, že by byl 55. ročník pochodu zrušen; pouze se posouvá termín konání. Na 15. května příštího roku.

Současně se organizační tým obrací na všechny, kteří účast plánovali: „na obranu zdraví“ zůstaňte doma a na tradiční trasy se nevydávejte ani sami na vlastní pěst.

„Spoléháme na příznivce Pochodu, že naše rozhodnutí pochopí a budou respektovat nařízení vlády, jakož i fakt, že na 55. ročníku se sejdeme 15. května v roce 2021,“ stojí v prohlášení pořadatelů z Klubu českých turistů.

Sněžka si vydechne

Mezi dlouhodobě nejnavštěvovanější cíle se řadí Krkonoše. Nejvyšší hora České republiky Sněžka (1603 metrů n. m.) si teď alespoň na chvíli může ulevit od přetlaku turistů. Ochranáři z Krkonošského národního parku to, narozdíl od návštěvníků, vítají.

„Jarní příroda je velmi křehká a pokud dostane příležitost si od lidí alespoň chvíli odpočinout, vrchovatě nám to vrátí. Právě začíná tok tetřívků, sokoli stěhovaví se chystají na kladení vajec, bez rušivých vlivů mají tyto i další vzácné druhy velkou šanci na úspěšné zahnízdění,“ uvedl ředitel parku Robin Böhnisch.

V Krkonoších jsou uzavřena informační centra, na řadě míst v turistických střediscích jsou zavřená parkoviště. Stále platí, že vstup do volného terénu v 1. zóně KRNAP je zakázán.

