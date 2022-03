Jedna pozoruhodná historka na úvod. Před necelými třemi lety se ruský hokejista Artěmij Panarin veřejně pustil do kritika Vladimira Putina. „Chyba je v tom, že naše společnost ho bere jako nadčlověka. Je to obyčejný člověk, který by nám měl sloužit,“ vyjádřila se tehdy hvězda NHL v rozhovoru pro youtubový kanál Vsemu Golovin.