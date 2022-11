PRAHA

Beachklub Pankrác (beachvolejbal): „Museli jsme samozřejmě přikročit k šetření a snížení teplot v halách. V současné době topíme haly na 14 stupňů. Na rozdíl od jiných beachvolejbalových areálů topíme i ráno a dopoledne kdy v hale probíhají skupinové tréninky pro dospělé. Do areálu k nám navíc chodí více jak 500 dětí na kroužky a tak musíme topit. Zvláště u beachvolejbalu, kdy se v zimě hraje pouze v neoprénových ponožkách a kdy děti musí mít zahřáté prsty pro hru, by mohlo docházet k úrazům a nastydnutí. Bohužel jsme museli přikročit i ke zdražení.“

I. ČLTK Praha (tenis): „Byli jsme zvyklí topit na 16 stupňů. V téhle chvíli budeme mít nařízené přístroje na zhruba 13 až 14 stupňů. Když si jde někdo zahrát na hodinu, tak se rychle zpotí a dalo by se topit i méně. Máme ale hromadu trenérů, kteří stojí na kurtu pět šest hodin. To je hodně nepříjemné, ti už tam potom stojí v čepicích a zimních bundách.“

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Roja Příbram (tenis): „Letos jsme nafukovací halu ani nezprovoznili, protože by se nám to nevyplatilo. Elektřina nám vzrostla o 267 procent, a i kdybychom ji zaplnili lidmi, tak bychom to nezaplatili. Provoz fukaru a teplo něco stojí. Museli jsme se smrsknout na tři kurty v pevné hale.“

HC Rakovník (hokej): „Chystáme zdražení zhruba o dvacet procent. Šetří se, kde se dá, ale není to správná cesta. Objevují se další problémy. Jak se málo topí, tak se objevují například plísně. Pokud nám město nepomůže, tak my to neutáhneme.“

JIHOČESKÝ KRAJ

LTC Tonstav České Budějovice (tenis): „Máme fixace energií na celý příští rok, takže se pro nás moc nezměnilo. Nafukovačky vytápíme možná o stupeň méně než loni na 15,5 stupně.“

SK Mladé (fotbal): „Ze začátku jsme topili víc, teď už delší čas jedeme v úsporném režimu. Dospělým dorostu a žákům v nafukovačce na tréninky netopíme vůbec, přitápíme jenom těm úplně nejmenším. V hale je tak venkovní teplota lehce ponížená o proud studeného vzduchu.“

PLZEŇSKÝ KRAJ

TK Slavia Plzeň (tenis): „Ceny jsme zvýšili asi o 15 až 20 procent. Až do konce října se o víkendech v nafukovacích halách vůbec netopilo, i tak byl o pronájem zájem, protože hodiny jsou tu levnější než ve zděné hale. Nahrálo tomu i teplé počasí. V dopoledních hodinách všechno směřujeme do zděné haly, kde stejně musíme topit a svítit.“

Zastropování cen energií



Šest korun za kilowatthodinu u elektřiny, tři koruny u plynu. Vládní nařízení o maximálně ceně za energie se vztahuje také na sportovní organizace. V minulém týdnu došlo k dalším jednáním a změně novely. Pomoc by měla cílit na všechny oddíly, které mají sportoviště v rejstříku Národní sportovní agentury. Znamená to úlevu především pro větší subjekty (bez této úpravy hrozila třeba Česká unie sportu, že zavře například tréninkové centrum v Nymburku či plavecký bazén v pražském Podolí).

ÚSTECKÝ KRAJ

Super Stars Most (badminton): „Je pravda, že náklady na energii by se u nás vyšplhaly na téměř dvojnásobek. Snížili jsme proto o několik stupňů teplotu v hale, to je asi nejjednodušší způsob, jak se uskromnit. Navíc naši sportovci proti tomu nic nemají, tréninky probíhají ve velké intenzitě, spíše to tak tedy vítají.“

PK Děčín (plavání): „Nám by snížení teploty vzduchu vlastně nevadilo, spíše naopak. Ovšem zdá se, že to má opačný efekt. Místo 28 stupňů se nám zdá, že je tam větší vedro. Náš aquapark má atrakce, tudíž na něj asi nebude takový tlak. Kdyby tady byl jenom bazén, bylo by to asi jiné. Teplota vody zůstává stejná. Zvýšily se nám ale výdaje na tělocvičnu, zvyšují se nám poplatky za bazén. Celkově se nám měsíční náklady vyšplhaly na 50 tisíc. A to nepočítám trenéry. Je to hrůza, museli jsme tak příspěvky navýšit o deset procent.“

LIBERECKÝ KRAJ

ČLTK Bižuterie Jablonec (tenis): „Máme teď výhodu, že už neprovozujeme nafukovací halu. Zrušili jsme ji a pořídili pevné kurty. Nafukovačky byly už, při tehdejších cenách energií, když jsme je pořizovali, nerentabilní. Muselo se v nich stále topit, špatně se větraly. A nevyhovovaly ani z hygienických důvodů.“

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Sokol Hradec Králové (basketbal): „Máme dohodnuté smluvní ceny do konce roku, vyúčtování přijde až v březnu, tak pak uvidíme, jak moc se to hnulo. Zatím v halách a kancelářích moc netopíme, nebylo to potřeba, je tam ještě teplo. Uvidíme, až budou mrazy a bude ta hlavní topná sezona. V případě navýšení cen se to samozřejmě dotkne i členských příspěvků, neboť dotační tituly nemáme tak vysoké, abychom tím uživili veškeré energie.“

PARDUBICKÝ KRAJ

TK Pernštýn (tenis): „Zatím je víceméně venku dobré počasí, ale v plánu máme topit zhruba na deset až dvanáct stupňů. Budeme sledovat jednotlivé ceny energií a podle toho budeme reagovat. Pokud by to nevycházelo, tak budeme topit na osm a budeme se muset víc ustrojit. Máme novou halu a věříme, že ta technologie nám zaručí úspornější hodnoty.“

Plavecký klub Litomyšl (plavání): „Z úsporných důvodů od zahájení zářijového provozu není vytápěn venkovní výplavový bazén a pro tuto sezonu zůstane nadále pro návštěvníky jako otužovací. Dalším nutným krokem z důvodu úspory energií je od začátku listopadu úprava provozní doby. Vzhledem k velmi nízké návštěvnosti jsme museli dočasně pozastavit ranní kondiční plavání. Od ledna navyšujeme ceny vstupného.“

VYSOČINA

Sokol Nové Veselí (házená): „Zastropování cen energií se projeví až v následujícím období, zatím platíme zálohy ve stejné výši, jak byly nastavené předtím. Pokud se sníží, což by bylo jen dobře, projeví se to až od nového roku. V tuto chvíli se pro klub nic nezměnilo. Hala, v níž hrajeme, není naše, patří městysu, ale teplota v ní se stáhla na 17 stupňů. Pokud jde o sokolovnu a ubytovnu, které patří klubu, tam jsme samozřejmě vytápění také omezili.“

Nejnižší teplota v hale



Za jakých podmínek lze sportovat? Zeptali jsme se funkcionářů, kteří mají na starost tělocvičny či nafukovací haly. Z jejich odpovědí může jít trošku mráz. Vnitřní prostory už nejsou a nebudou vytápěny tak jako v minulosti. Ať nastane jakákoliv zima, sportovci se budou muset obléct. Z ankety vyplynulo, že obvyklá teplota se má pohybovat kolem čtrnácti stupňů. Pomyslné úsporné rekordmany najdete v Pardubicích. Z tenisového klubu Pernštýn zaznělo, že plánují topit na deset až dvanáct stupňů.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Slovan Bzenec (fotbal): „Naše energie má pod sebou i nadále město. Nemám ani tušení, jak to nyní funguje.“

Centrum Viktoria Brno (squash): „Zatím problémy nepociťujeme, majitel areálu má dobrou fixaci ještě dva roky, takže nám zatím žádné postihy snad nehrozí, když se budeme bavit na klubové úrovni. Ale jinak se zvedá startovné a jeden mezinárodní turnaj v Belgii zrušili, protože by ho nezaplatili, jak se ceny zvedly.“

ZLÍNSKÝ KRAJ

HC Brumov-Bylnice (hokej): „Cena energií je šílená, ale i u nás se snažíme nezdražovat. Snad tuto turbulentní sezonu přežijeme. Děláme maximum. Zdražování se však netýká jen chlazení, ale v neposlední řadě i dopravy. A ta nás bolí mnohonásobně víc i kvůli nesmyslným změnám předchozího svazového vedení, které zrušilo zápasové slučování více ročníků. Nyní místo společného cestování některých kategoriích jezdí každá sama, v různé časy.“

TK Zlín (tenis): „Kvůli energiím jsme pro komerční provoz zdražili cenu za kurt o více jak padesát procent. Přesto i díky výkonnostnímu klubovému tenisu máme přes týden hlavní čas zaplněné. Také jsme snížili teplotu, protože udržovat teplotu v nafukovací hale je nákladnější než ve zděné. Doteď bylo standardem osmnáct stupňů, nově už máme o dva méně, tedy šestnáct.“

OLOMOUCKÝ KRAJ

Sportoviště Přerov (plavání): „Voda má tradičních 26 a půl stupně, teplota vzduchu je 30 až 31 stupňů. Jít s teplotou dolů opravdu nemůžeme a nepůjdeme. V momentu, kdy teplota vody klesne o stupeň nebo snad dokonce dva níže, okamžitě se rapidně sníží návštěvnost. Lidem bude zima a to se ani nebavím o sportujících oddílech a plaveckých školách. V tom by se nedalo trénovat, to ví každý, kdo kdy dělal kondiční plavání, znát by šlo každého půl stupně. Okamžitě bychom měli poloviční příjmy z pronájmů a návštěvnosti bazénu.“

DHK Zora Olomouc (házená): „Jsme jediný klub v Olomouci, který vlastní halu. Nikdo jiný ji nemá. Předtím to byla výhoda. Teď, v okamžiku kdy energie vyskočily takovým způsobem, je to obrovský problém, který ohrožuje existenci klubu. Nedokážeme říct, jestli budeme schopni celý rok fungovat a platit zálohy za plyn a elektriku. Intenzivně šetříme. Vystěhovali jsme se z pronajatých šaten, což má vliv na systém chodu klubu, vybudovali jsme vlastní šatnu tím, že jsme zrušili posilovnu, zrušili jsme jeden osmnáctikilowattový bojler, místo plynového máme elektrický a provedli jsme změnu propojení rozvodu teplé vody uvnitř haly. Ještě budeme žádat o dotace město a kraj.“

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

TJ Baník Ostrava (tenis): „Zálohy na energie nám stouply o 200 procent. Zatím jsme reagovali plošným zvýšením cen o 100 korun na hodinu, což je 20, respektive 25 procent. A pak taky snížením teploty z 18 na 16 stupňů. Situace je pro nás o to složitější a finančně náročnější, že jsme loni pokládali na všech třech kurtech zbrusu nový povrch.“