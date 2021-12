KAROLÍNKA LIPTÁKOVÁ

Věk: 8 let

"Na Vánoce se moc těším. S taťkou nejraději chodím na Štědrý den do lesa krmit zvířátka. Celý den se koukáme na pohádky a piju s taťkou colu. Mamce se to moc nelíbí, ale taťka mně to vždycky dovolí. Ráda peču a zdobím perníčky. A nemusíme chodit brzo spát."

Vztah ke střelbě:

"Jednou bych chtěla střílet jako taťka, ale teď chci být gymnastkou."