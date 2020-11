Před šampionátem si pochvaloval závěrečnou přípravu na kempu v Antalyi. „V Turecku jsme měli výborné podmínky na trénink. Doufám, že se to projeví na výsledku,“ prohlásil rodák z Kroměříže.

Zároveň přiznal, že si tam začátku užíval vyhlášené turecké cukrovinky. „Později jsem to ale musel omezit, abych neměl problémy se shazováním kil,“ usmíval se mistr Evropy do 23 let z roku 2015.

Nejistota při dlouhém čekání

Osud evropského šampionátu v O2 Areně byl dlouho nejistý. Jeho termín se kvůli pandemii čínské nákazy třikrát posouval. Davida Klammerta to trochu rozhodilo. Zkraje roku totiž pobýval přes dva měsíce v zahraničí a celá příprava měla směřovat k Praze.

„Ještě před koronakrizí jsem startoval na Grand Slamu v Düsseldorfu a pak jsem udělal obrovské penzum tréninku. Chtěl jsem to v původním květnovém termínu a před domácím publikem zužitkovat,“ vyprávěl.

„Z odložení mistrovství Evropy jsem byl smutný, ale nedalo se nic dělat, situace nebyla dobrá. Po dalším posunutí jsem si říkal, že aspoň budou v hale diváci. Nakonec to je bez nich, ale jsme rádi, že turnaj vůbec je.“

Reprezentanti se museli připravovat celou sezonu, nemohli polevit. „Nevěděli jsme, kdy šampionát bude, nebo jestli vůbec bude. Bylo to dost dlouhý a celkem náročný,“ pokračoval šestadvacetiletý borec.

Podle něj by pauza bez tradičních mezinárodních turnajů měla vyhovovat spíš zkušenějším závodníkům. Mezi ně už ale David Klammert bezesporu patří.

„Měl jsem možnost něco odzápasit doma i na Slovensku. Cítím se skvěle, jsem dobře připravený, a tak si myslím, že přestávka bez utkání by pro mě neměla znamenat nějaké mínus. Ostatně na tom bude většina soupeřů podobně.“

Bublinu už poznal v Budapešti

Pobyt v nezbytné bublině mezi hotelem a halou už zažil. „Není to nic příjemného, ale na nedávném Grand Slamu v Budapešti to bylo zorganizované úplně stejně. Nepříjemné je to pro toho, kdo shazuje váhu. Každý musí dopředu počítat, že si nemůže zaběhat. Na hotelovém pokoji to nejde, ale podmínky jsou pro všechny stejné.“

Urostlý chasník by se chtěl v O2 areně poprat o medaili. „Pomohlo by to českému judu i mě k vysněné kvalifikaci na olympiádu. Věřím, že na to mám. Jen je potřeba si ve správný čas vyšlápnout na papírově silnější soupeře. V Praze je na to ideální příležitost,“ poznamenal.

„Diváci budou v obrovské hale chybět, ale budou nás povzbuzovat aspoň u obrazovek. Chtěl bych se jim odvděčit pěkným judem a výbornými výkony.“