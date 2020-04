Takovou cestu do vlasti nezažil. Za 23 hodin byl rád za bagetu ze San Diega. „Jedinou spásou byly vlastní zásoby a automat. Všechny obchody byly jinak zavřené,“ usmál se český reprezentant.

On-line ke koronaviru ZDE.

Vodáci se v době koronavirové pandemie původně nechtěli vracet, u Tichého oceánu bylo příjemně. „Kvůli olympiádě jsme zariskovali. Říkali jsme si, že když se zavřou hranice, zůstaneme tam třeba pár měsíců. Nicméně jak padlo rozhodnutí, že se Tokio posouvá o rok, bylo všechno jasné,“ vyprávěl člen Dukly.

Roční odložení olympiády ho samozřejmě zasáhlo.

Jednak ze sportovní stránky, protože se na ni cíleně připravoval. Přesun mu ale pokazil i jiné plány. „Ještě předtím jsem přerušil studium na České zemědělské univerzitě. Sice bych tam teď nemohl docházet, ale je to trochu smůla. A tak se dívám i do knížek.“

Zákaz vycházení teď tráví po boku parťáků. Nudu spolu s dalšími vodáky, mezi nimiž je i jeho parťák z deblkajaku Radek Šlouf, však nezažívají.

„Občas si zahrajeme na playstationu, po delší době jsem se dostal ke kytaře, tak si tady zabrnkám. V Kalifornii jsme vůbec nepřišli do styku s televizí, tedy trochu doháníme i filmové zážitky,“ prozradil trojnásobný olympijský medailista, jemuž zvedla náladu i jeho přítelkyně. „Kačka Pauláthová se dobrovolně rozhodla, že s námi stráví karanténu,“ zmínil alpskou lyžařku.

O víkendu karanténu opustí, ale zatím neví, co dál. Trénink? A na co? „Bude záležet, co povolí vláda,“ přemítal držitel stříbra z loňského MS v Segedínu.

Nejideálnější by prý bylo, kdyby se otevřela pražská loděnice Dukly a se zachováním hygienických předpisů mohli trénovat tam. „Další variantou je zůstat v Račicích na soustředění. Ani na kanálu není problém dodržovat větší než nařízené vzdálenosti. Takhle si to dokážu představit,“ pokračoval.

To ale platí jen u jízd jednotlivců. Na trénink deblkajaku mohou s Radkem Šloufem zřejmě ještě na pár týdnu zapomenout. „Nohy má půl metru od mého zadku,“ vysvětluje háček lodi.