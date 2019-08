Nebyl to právě optimistický pohled, když Jaroslav Kulhavý v nedělním závodě cross country na ME horských kol v Brně bojoval hlavně sám se sebou. Mnohonásobný medailista z nejvýznamnějších bikových šampionátů bral až 31. pozici. Letos zdaleka nejezdí ve formě, v jaké by si přál. V minulosti došlo při zraněních k podcenění a teď na omyly doplácí.

„Nejsem schopný zabrat na sto procent. Bojuji s tím a doufám ve zlepšení. Zatím to ovšem moc nejde. Nezbývá mi nic jiného než tvrdě pracovat a kousat špatné výsledky. Hlavně to nesmím uspěchat. Nevím, jak dlouho to bude trvat. Jestli to přijde za dva týdny, nebo až příští rok,“ krčil rameny čtyřiatřicetiletý cyklista.

Zatímco po celou kariéru byl zvyklý sbírat medaile, nyní se snaží zezadu propracovat ke špičce. To je pro fanoušky, ale pochopitelně i pro něj něco neznámého. „Pořád jedu jako diesel bez turba,“ přirovnal svůj stav olympijský vítěz z Londýna 2012.

„Doktoři dlouho nemohli přijít na to, co způsobuje, že mi vypínají celé svalové partie. Nemohl jsem se dostat tepově nad 160. Doporučovali mi, ať víc trénuju, ale svalové problémy se horšily,“ vykládal.

Pak ale vyšlo najevo, že se jedná o svalovou nerovnováhu, která byla způsobená starými zraněními. Projevuje se ochabnutím svaloviny a přetěžováním jiné na druhé polovině těla.

Svalová dysbalance

„Potíže způsobují hlavně zlomená čéška a zlomené zápěstí těsně před olympiádou v Riu. Tehdy se urychlovalo léčení, abych mohl brzy trénovat,“ vysvětloval biker. Ukázalo se, jak v lidském těle všechno souvisí se vším. Při zátěži mu přestaly fungovat zadní stehenní a břišní svaly, jednalo se o poruchu nervosvalového přenosu a svalovou dysbalanci.

Proto se porozhlížel po vhodné léčbě. Z Čeladné, kde nejčastěji trénuje, to má do Prahy příliš daleko, ale nakonec uspěl v soukromé ordinaci fyzioterapeutky Lenky Jůzové v Ostravě.

S léčbou začali už v lednu a zintenzivnila pak v květnu, kdy nemohl nastoupit na start světového poháru v Novém Městě na Moravě. „Trable se ale objevovaly i dřív. Minulá sezona nebyla kdovíjaká, tělo si ovšem dokázalo poradit samo. Jenže jak problémů přibývalo, organismus to přestal akceptovat. Dostával jsem se do nouzového režimu a sráželo mě to dolů. Těžko se to vysvětluje. Zkraje jsem si ani neuvědomoval, že se jednostranně přetěžuju,“ přiznal.

Na fyzio do Ostravy jezdí, co mu dovolí čas. Autem při tom ujede několikrát týdně osmdesát kilometrů. „Uvolňuji problematické partie a cvičím. Je to celkem náročné, ale věřím, je to pro mě jediná šance. Nejsem už nejmladší, na kole jezdím dvacátou sezonu.“

Dělá pokroky? Ano, už cítí zlepšení. „Zatím ale hlavně v tréninku,“ prozradil Kulhavý s tím, že na mistrovství Evropy už měl tepovku 187. Dvě nadcházející neděle ho čekají světové poháry ve Val di Sole a Lenzerheide, na přelomu srpna a září pak mistrovství světa v kanadském Mont St. Anne.

„Nemohu se jen léčit. Mám závazky vůči partnerům a potřebuji sbírat body pro nominaci na olympijské hry. Tokio je největší motivací. Zároveň se chci vrátit tam, kde jsem se pohyboval dlouhé roky,“ dodal.

Co myslíte, zvládne to?