"Současnou situaci pořád ještě nejsem schopná pořádně pochopit. Mám pocit, jako bychom byli součástí nějakého sci-fi filmu. Je mi z toho všeho smutno," řekla pro svazový web Mika, hrající dříve pod jménem Salčáková.

"Opatření tady přicházela asi jako všude postupně. Teď je z toho celorepubliková karanténa vyhlášená minimálně na dva týdny. Pokud chcete vyjít ven z domu, musíte mít u sebe vyplněné čestné prohlášení, za jakým účelem jste se tak rozhodli. Pokud ho nemáte při pobytu venku u sebe, hrozí vám pokuta," dodala hráčka druholigového klubu.



Z ulic rušného Štrasburku během chvíle zmizeli lidé. "Ještě minulý víkend bylo město plné lidí, tento týden se z něj stalo město duchů. Vláda vyhlásila nouzový stav, celorepublikovou karanténu a lidé začali chápat vážnost situace. Samozřejmě vzali supermarkety útokem. V Alsasku mají být zbudovány první mobilní vojenské nemocnice. Je cítit napětí a obavy, co bude dál," podotkla Mika.

Ještě o víkendu se ve Francii konaly komunální volby a školy se uzavřely až v pondělí. V té době přitom už v zemi na nemoc COVID-19 zemřely desítky lidí. "Tím, že vím, jakou rychlostí teď vše probíhalo v Česku, jsem byla opravdu překvapená. V neděli byly volby a v pondělí přijde prezident Macron s úplnou karanténou. Co na to říct? Podle mě měli volby zrušit," mínila.



Původně plánovala, že se pokusí vrátit do Česka. "Francie byla ve svých rozhodnutích oproti Česku dva až tři dny pozadu. Myšlenka na okamžitý návrat domů do Česka mě hned napadla. Zvažovali jsme to, ale to rozhodnutí by s sebou přinášelo velká rizika," řekla.

"Nevěděli bychom, co přinese cesta, mohli bychom zdravotně ohrozit naši rodinu, zdravotní pojištění máme ve Francii, celý čas bychom stejně strávili v karanténě, stejně jako tady. Je to těžké, máme o blízké strach, ale svou přítomností bychom jim teď stejně nepomohli. Jsme naštěstí s rodinami v každodenním kontaktu přes internet," uvedla hráčka.Stejně jako ostatní sportovci trénuje doma a čeká na další osud sezony. "Kdo ví, jestli se liga vůbec bude dohrávat. Snažíme se udržovat si kondici domácím posilováním, náš obývací pokoj se částečně proměnil na posilovnu, v pondělí jsem ještě byla běhat v přírodě," řekla Mika.

V těchto dnech se měla v Zubří s reprezentací připravovat na utkání evropské kvalifikace proti Švédsku, které mělo být jejím 150. zápasem za národní tým. "Těšila jsem se na tamní atmosféru, na to, že u toho bude moje rodina, kamarádi a známí. Bohužel se vše vyvinulo jinak, situace je opravdu vážná. Doufám, že se vše brzo uklidní a reprezentační sezonu úspěšně dokončíme začátkem června, kdy by se měly zápasy dohrávat," dodala.