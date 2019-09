Hotel se nachází ve středu této megapole. Šanghaj má i s aglomeracemi kolem 27 milionů obyvatel. „Strategické umístění je v pořádku. Záleží, jak dlouho jedeme do haly. Většinou to stihneme do půlhodiny, což je na Šanghaj velmi slušná dojezdová doba,“ sděluje tiskový mluvčí reprezentace Martin Peterka.

Služby na hotelu jsou prý nadstandardní. „Šéf je shodou okolností Turek. Ale basketbal do své práce netahá. Všechno je naprosto profesionální. Manažerka je taky zlatá. Díky ní nám udělají vše, co nám na očích vidí. Nemůžeme si na nic stěžovat,“ říká.

Basketbalisté jsou od rozehrávačů až po pivoty dlouzí chlapíci, proto mají kolikrát velké problémy vejít se na lůžka. „Neřešili jsme prodloužené postele. Žádný z hráčů si nestěžuje, že by byly krátké,“ podotýká Peterka.

Pokoje jsou pro dva nebo pro jednoho. Národní tým využil obou variant. „Kluci bydlí vetšinou po dvou. Tomáš Satoranský měl od začátku singl room. Tím, že se uvolnil pokoj po Vítkovi Krejčím a Šimonovi Puršlovi. Mohl ještě jeden z kluků do separé,“ vysvětluje mluvčí.

Zákaz jíst na ulici

Každý sportovec potřebuje dobrou regeneraci. A v hotelech na ni myslí. „Máme k dispozici posilovnu, bazén, vířivku. Poprvé jsem viděl Players lounge. Místnost, kde se dá hrát stolní tenis, kluci tam mají i play-station. Navíc tam mohou sledovat všechny zápasy mistrovství. I zpětně.“

Velkým čínským tématem je stravování. „Jíst na ulici mají kluci zakázáno. Všechny suroviny se do hotelu dováží ze zemí mimo Čínu. Řešíme jídelníček i jejich původ. Jídlo se testuje, odebírají se vzorky. I kvůli dopingu, aby bylo vše čisté,“ objasňuje Peterka.

Není to tak, že by si Češi poslali do kuchyně recept na svíčkovou. „Knedlíky jsou zakázané. Stravujeme se společně s Japonci a požadavky obou týmů jsou podobné,“ dodává Peterka.

A teď o všechno. Na české basketbalisty čeká zápas pravdy

Úspěch, nebo veliké zklamání. Čeští basketbalisté se dnes (10.30 SEČ, přímý přenos vysílá ČT Sport) v Šanghaji utkají s Tureckem o druhé postupové místo ze skupiny E mistrovství světa. Vítěz se bude dvojnásob radovat, vždyť projde mezi nejlepších 16 týmů do osmifinálové fáze, poražený bude na šampionátu pokračovat „pouze“ v bojích o 17. až 32. místo.



A navíc triumf bude znamenat (minimálně) jistotu účasti v olympijském kvalifikačním turnaji v roce 2020. „Turci jsou favorité. Z deseti zápasů je ale můžeme jednou, dvakrát porazit. A proč by to nemělo být zrovna teď?“ klade si otázku člen základní sestavy Česka Vojtěch Hruban.



Oba dva výběry ve skupině bez problémů přehrály Japonce a podlehly Spojeným státům, reprezentanti půlměsíce ovšem padli s kolébkou basketbalu až v prodloužení 92:93. Navíc v jeho samotném závěru nevyužili čtyři trestné hody. „Z takové prohry je těžké se oklepat, zvlášť když měli několikrát Amíky na lopatě. Je dost možné, že to na nich zanechá lehké šrámy,“ spekuluje Hruban a odhodlaně dodává: „Máme silněj-ší lavičku a lepší pivoty. Hodně faktorů hovoří v náš prospěch. Jen jich musíme co nejlépe využít.“