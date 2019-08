Jednou z něj asi bude právník nebo soudce. Teď ovšem sportuje. A to více než dobře: Martin Vlach je třetím nejlepším moderním pětibojařem starého kontinentu. Na bronz dosáhl před pár dny v britském Bathu.

„Splnil se mi sen,“ podotkl 22letý borec v rozhovoru pro Deník. Byl talentem, to ano. Ale málokdo si myslel, že by to dotáhl takhle daleko k medaili, k zajištěnému místu na olympiádu v Tokiu. Jako většina pětibojařů začínal s plaváním. Ve třinácti pak zkusil nábor na pětiboj a nový sport ho nadchl. „Plavecké základy jsem měl a pro kluka byly šerm a střelba atraktivní,“ vypráví člen pražské Dukly.