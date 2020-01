„Ten se vzdal ukrajinského občanství a teď má slovenské. Zůstali jsme v kontaktu, občas si napíšeme. Po nedělním vítězství mi gratuloval,“ říkal zuberský odchovanec.

Jak vnímáte všechny ty postupové spekulace?

Já, a myslím, že celý mančaft na to nekoukáme. Naším cílem je porazit Ukrajinu.

Ale může se stát, že už nebudete mít šanci postoupit. To by bylo nepříjemné, ne?

Určitě by to každého zasáhlo a mrzelo. Po porážce od Rakouska jsme se všichni semkli a důležitý zápas proti Makedonii zvládli. Teď budeme fandit Rakousku a pak se musíme soustředit sami na sebe.

Je pro vás důležité, že i Rakousku pořád o něco jde?

Skupina je hodně zamotaná a komplikovaná. Kdyby Rakousko porazilo Makedonii, může postoupit i Ukrajina. Rakousko bude chtít určitě postoupit ze skupiny se dvěma body, takže to nevypustí. Navíc hrají doma, poženou je diváci. Věřím, že Rakousko vyhraje a my pak zdoláme Ukrajinu.

Jaký je to soupeř?

Nepříjemný. Potkali jsme se v minulé kvalifikaci. Doma jsme je porazili, venku prohráli. Mají jiného trenéra, obměnili kádr. Jádro tvoří hráči ze Záporoží, kteří hrají pravidelně Ligu mistrů. V útoku hrají celý zápas v sedmi.

Budete trénovat střely přes celé hřiště do prázdné brány?

Myslím, že ne. Bude to vabank. Pokud to dobře ubráníme, můžeme dát spoustu lehkých gólů a zápas se bude pro nás vyvíjet dobře. Ale není jednoduché přesilu ubránit.

Vy máte s Ukrajinci osobní zkušenost z Prešova. Jací jsou?

Nemají náturu jako Balkánci, kteří když vyhrávají, jsou na koni. Když Makedonci s námi v neděli vedli, celá hala bouřila. Ale jakmile se dostali do útlumu a prohrávali, bylo najednou ticho. Ukrajinci jsou podobní jako my, jdou do toho celý zápas stejně. Nevzdají to a bojují až do konce.

Nemrzí vás zpětně, že jste Makedonii neporazili vyšším rozdílem?

Šli jsme do utkání hlavněs tím, abychom zvítězili, to se nám povedlo. Deset minut před koncem jsme vedlio čtyři góly, takže to zamrzí. Mohli jsme náskok navyšovat. Bohužel se to nepovedlo.

Kde bude podle vás největší hrozba od Ukrajiny?

Jejich největší zbraní je první a druhá vlna. I když inkasují, hned to tahají dopředu. Mají zkušená křídla ze Záporoží. Velké zkušenosti mají spojky Ostrouško a Žukov, oba hrají v zahraničí.