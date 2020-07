Řekněte mi, kde se vzala popularita MMA?

Zlomový moment byl, když se z Conora McGregora (irský bojovník pozn. red.) stala globální hvězda, jeden z nejlépe placených sportovců. V tu chvíli začalo být MMA vnímáno po celém světě.

Ale jak se to událo?

MMA je chytlavé. Je to vlastně návrat ke gladiátorským hrám. Dobře se na to sází jsou tam dva frajeři, remíza prakticky neexistuje. Je to rychlé, zábavné, drsné. Pánům se u zápasů zvedá testosteron, dámy se přijdou podívat na svalnaté chlapy.

Kterak to bylo v Česku?

U nás existovala nějaká malá bublina. I tady pomohl McGregor. Pro vývoj udělal moc promotér Ondra Novotný, inspiroval se v UFC. Začal budovat charaktery jednotlivých bojovníků, příběhy kolem nich.

Každý člověk si tam najde tu svoji komiksovou postavičku. Navíc MMA velice šikovně využívá sociální sítě. To je důležité.

Nejvýraznější místní postavou je Karlos Vémola. Je pro MMA v Česku opravdu zásadní figurou?

Ano, je. Občas je kontroverzní, je hodně vidět, ale udělal toho strašně moc. Má skvělou kariéru, byl v UFC. Bohužel, občas doplácí na české prostředí, je mu přán neúspěch. Přitom by měl mít status legendy a nikdo by si na něj, omlouvám se, neměl otvírat hubu.

On využívá takzvaný trash talk, slovní útoky na soupeře. Jsou nutné?

Je to součást hry, získávání mediálního prostoru. Ale dá se jít jinou cestou. Například Jirka Procházka nebo další bojovník z UFC David Dvořák je nevyužívají.