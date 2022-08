V Halifaxu jste si postěžoval, že jste měl problémy s aklimatizací. Nechtělo tam vyrazit o něco dřív?

Po bitvě je každý generálem, ale pravdou je, že by asi bylo lepší být tam pár dní předem. Měli jsme najít nějaký vhodný termín, kdy se tam přesunout, podobně jako to udělal Pepa Dostál.

Fuksa získal jedenáctý evropský titul. To je slušná řádka let, smál se

Co vás v Kanadě brzdilo?

Říkal jsem si, že pětihodinový rozdíl zvládnu, ale z časového posunu jsem byl docela rosekanej. Sebralo mi to dost energie a rozhodilo mě i pár maličkostí. Na finále jsem dal sice dohromady, ale popravdě jsem myslel na trochu vyšší mety. Nicméně dva bronzy beru.

Jen co jste se vrátil z Kanady, zase jste balil směr Mnichov. Tam už jste zřejmě žádné problémy neměl…

Do středoevropské reality jsem vrátil za dva nebo tři dny. Doma v Nymburce se mi jezdilo suprově. V Mnichově jsem si jenom musel zvykat na těžší vodu, přičemž jsem myslel, že jinde než u nás na Labi to už horší být nemůže. Proto jsem musel v posilovně trochu zaimprovizovat, a to mi myslím pomohlo. Obě finále vyšla skvěle, a ta pětistovka zvlášť. Nečekal jsem, že ji ovládnu tak jasně.

Třikrát vás na šampionátech porazil Rumun Catalinu Chirilu. Před Mnichovem jste mu sliboval odplatu, ale povedlo se vám ho pobít jen na pětistovce…

Na mistrovství světa mi dal na kilometru přes dvě vteřiny, na Evropě to byly jen tři desetiny, takže i když jsem ho neporazil, tak jsem se zlepšil. Kdybych ho přejel na obou tratích, bylo by to ještě lepší, ale jedno vítězství mě uspokojilo.

Odplata nevyšla. Kanoista Fuksa opět nestačil na Rumuna, má evropské stříbro

Ve vašem sportu se jedná o poměrně nové jméno, jak byste ho charakterizoval?

Je mu čtyřiadvacet, ale vypadá, že by mohl být starší než já. Trochu mu ubylo vlasů, ale popravdě ho moc neznám. Vím, že dřív jezdil debla, ale po olympiádě v Tokiu mu skončil parťák, a tak přešel na singl.

V čem je jeho síla?

V Kanadě proti větru to asi byla jeho parketa. Je vysoký a vyspělý, takový silový typ, a tak mu to tam hrálo do karet. V Mnichově jsem pak pochopil, že není neporazitelný, ale do dalších let je potřeba s ním počítat. To ale nechci řešit, soustředím se hlavně sám na sebe. Ostatně na jaře jsem ho ve světovém poháru pozávodil čtyřikrát v řadě.

Mluvili jste spolu, jak je komunikativní?

Právě, že moc ne, jelikož nemluví anglicky. Samozřejmě jsme si gratulovali, ale když jsem mu zkoušel něco říct, tak ze sebe vydal jen nějaký zvuk a víc nereagoval. Prostě jsme si nepokecali.

Fuksa prožil v Halifaxu bronzový šampionát. Skončil třetí i na kilometru

Za svou kariéru jste na šampionátech posbíral pěknou řádku medailí. Máte na ně nějakou vitrínku?

Moc místa na ně nemám. Od té doby, co žijeme v bytě s Áňou, tak jen ty nejnovější kusy mají místo na jídelním stole. Starší putují do prádelny, kde visí na takovém sušáku. Síň slávy chystám, až s manželkou v Nymburku dostavíme dům. Plánuju, že tam bude posilovna, a všechny medaile ji vyzdobí.

Sezona vám ještě úplně nekončí, zase cestujete přes Atlantik. Co vás tam čeká?

Jedná se o Super Cup, což je závod dlouhý jen 350 metrů. Do Oklahomy letím ve čtvrtek, odzávodím to a zase se hned vrátím. Je to taková exhibice na otočku. Loni jsme to jeli večer za umělého osvětlení. Původě to měli pořádat Rusové, ale to teď samozřejmě není možný, a tak se Super Cup vrací do Oklahomy.