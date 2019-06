Posílení institucionálního zastoupení sportu v České republice – tak hodnotí valná hromada ČUS vznik Národní sportovní agentury. Největší sportovní spolek v ČR však zároveň dlouhodobě stojí o zřízení samostatného ministerstva, které jako jediné může díky své autoritě prosadit zásadní změny v této stále důležitější společenské oblasti. „Agenturu bereme jako významný dílčí způsob v naplnění tohoto dlouhodobého cíle. Věříme, že v budoucnosti ministerstvo vznikne,“ prohlásil Miroslav Jansta a uvedl, že ČUS měla možnost novelu zákona o podpoře sportu ve fázi příprav připomínkovat z hlediska její sportovní náplně.

Hlavní požadavky ČUS v rámci novely se týkaly víceletého financování, možnosti poskytování příspěvků členským subjektům přímo, financování činnosti sportovních organizací (nikoliv pouze sportovní činnosti) a programové financování – nikoliv jednorázové „projekty“. „Sport musí mít od státu vyšší dimenzi podpory a zastoupení,“ prohlásil Miroslav Jansta.

„ČUS bude otevírat nová témata v oblasti posílení podpory sportu a pohybové aktivity občanů. Nikdo doposud například seriózně nechopil společenskou odpovědnost firem. Budeme iniciovat a aktivizovat změnu přístupu státních a polostátních obchodních společností při podpoře sportu. Dále budeme naléhat na obnovu základní i elitní sportovní infrastruktury v ČR včetně výstavby a revitalizace Sportovního centra Nymburk, tréninkového střediska pro mládež a reprezentaci, do roku 2025. Ambasadorem tohoto projektu bude trojnásobný olympijský vítěz v hodu oštěpem Jan Železný,“ doplnil Miroslav Jansta.





Jak reagovali zástupci sportovních svazů na vznik Národní sportovní agentury?



David Tománek, České asociace squashe.



„Nejen za squash, ale za celý český sport vnímáme vznik agentury jako přínosný krok. V současné době chybí větší stabilita, aby sportovní svazy mohly koncepčně pracovat a plánovat v horizontu let.“



Marek Pakosta, předseda Českého volejbalu.



„Je to krok správným směrem, agentura by měla zajistit větší samostatnost sportu. Doteď byl sport součástí ministerstva školství jako menšinová agenda. Nyní bychom měli mít samostatný institut a organizaci, v jejichž čele bude stát člověk s plnou odpovědností. Samostatné ministerstvo by bylo hezké, ale patrně to není na pořadu dne, ve státní sféře je trend spíše snižovat administrativní zátěž. V současné době spíše vnímám souběh dvou institucí na začátku – vznik agentury a bude dobíhat odbor sportu na MŠMT. Z provozního pohledu bude důležité, aby vše klapalo a nestávalo se, že dojde ke zpoždění vypisování programů.“



Libor Varhaník, předseda atletického svazu



„Sportovní prostředí dlouhodobě prahlo po tom, aby mělo vlastní rozpočtovou kapitolu. Pevně věřím, že se to změní k lepšímu. Pokud se bavíme o úskalí, tak přeji, aby přechod byl plynulý. Uvědomuji si, že na agenturu čeká obrovské penzum práce.“



Filip Hobza, předseda České asociace amerického fotbalu



„Do národní agentury vkládáme naděje. Zejména menší sporty v minulosti zastání u MŠMT nenašlo, byly mnohdy pod jejich rozlišovací úroveň. Z toho důvody věříme, že se situace pod vedením nového úřadu zlepší.“



Jan Boháč, předseda Českého svazu kanoistu



„Jsem rád, že se ČUS povedl první krok k dosažení ministerstva sportu. Dobře znám agendu sportu od nejmenších klubů, národních svazů a střešních organizací, takže to jednoznačně kvituji. Posílit a osamostatnit aparát péče o sport je jediná cesta, jak mu pomoci. Jestli někdo říká, že ne, tak sportu nerozumí už od základních článků.“