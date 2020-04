Mezinárodní olympijský výbor (MOV) na japonskou žádost odstranil ze svého webu zmínku o premiérovi Šinzovi Abem v souvislosti s ekonomickými dopady přeložení olympijských her v Tokiu na příští rok. Kvůli koronavirové pandemii se na posunutí termínu sportovního svátku před měsícem shodly MOV a japonská vláda, nicméně výše dodatečných nákladů a to, kdo je zaplatí, ještě nebyly oznámeny.

Sídlo MOV v Lausanne. | Foto: ČTK

Mezinárodní olympijský výbor ale v pondělí zveřejnil ve své rubrice "Otázky a odpovědi" oddíl týkající se finančních dopadů odložení her, v kterém zmínil Abeho. A to vadilo představitelům organizačního výboru tokijských her.