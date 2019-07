Japonské břehy se vzdálily. České softbalistky zaváhaly

To, co si žádný fanoušek českého softbalu nepřál, se stalo skutečností. Národní tým žen narazil už ve svém druhém vystoupení kvalifikace o olympijské hry. Co bylo platné, že v nizozemském Utrechtu statečně vzdoroval favorizovaným Italkám, dva body mistryně Evropy přeci jen zvládly (0:2), a tím posunuly české naděje na Tokio 2020 do říše snů.

Zklamání Češek po duelu s Itálií. | Foto: ČSA

Softbalistky na úvod olympijské kvalifikace porazily Francii. Teď vyzvou Italky Přečíst článek › Ale nepředbíhejme, pokud svěřenkyně Vojtěcha Albrechta zítra porazí Botswanu (16.00), postoupí mezi nejlepší čtyřku turnaje a budou moci stále míchat kartami ve hře o jedinou sadu letenek. Problémem dnešního odpoledne byly výkony pálkařek. Zatímco ty z Apeninského poloostrova se dokázaly proti české nadhazovačce Veronice Peckové prosadit, Greta Cecchettiová byla téměř neomylná. „Bojovaly jsme, měly i svou taktiku, jak na Gretu. Bohužel se nám ji nepodařilo naplnit,“ litovala Tereza Kubicová. Důvod byl zřejmý. „Dávala hodně padavé nadhozy a my jsme byly nad balonem. Proto nám to nešlo.“ On ten rozdíl ve hře obou celků zase tak velký nebyl. Češky si připsaly dva úspěšné odpaly, Italkám jich na vítězství stačilo o tři více. Nebo jinak: Cecchettiová zaznamenala jedenáct strikeoutů, Pecková o pět méně. „Prala jsem se s povrchem, který je v Utrechtu nestandardně tvrdý. Špatně se mi na něm skáče. S tím se ale musím vyrovnat,“ zdůraznila. Matematika teď hovoří jasnou řečí, pokud chtějí Češky dosáhnout japonských břehů, musejí už pouze vyhrávat. Pokořit je třeba nejen Botswaňanky, ale i Nizozemky (vicemistryně Evropy) a Britky (třetí na starém kontinentu). Pálkařka Kubicová k tomu řekla: „Prohra s Italkami je pro nás ranou, turnaj ale nekončí. Počítá se každé vítězství. Může se stát cokoli.“ Ovšem ani stoprocentní bilance českých reprezentantek nemusí stačit, je třeba, aby Italky alespoň jednou ztratily. „Ukázaly jsme, že jsou k poražení. Nizozemky a Britky na ně mají,“ zakončila nadhazovačka Pecková. Olympijská kvalifikace začíná. Softbalistky jdou do boje o Tokio Přečíst článek ›

Autor: David Nejedlý