To, že řada lidí včetně sportovních hvězd má oblíbené číslo, na které nedá dopustit, je vcelku běžný jev. Nemá to spojitost se vzděláním ani povoláním. Podle psycholožky Zdeňky Sládečkové to souvisí s tím, jak lidé hledají cestu z nejistoty a nacházejí podpůrné body, které jim pomáhají. „Tak vznikají nejrůznější rituály,“ říká. Sportovci přitom bývají velcí perfekcionisté a neopominou nic, co jim může pomoci ke špičkovému výkonu.

„Někdo to má možná tak, že když naplní své šťastné číslo, tak se uklidní a utvrdí se, že pro výkon udělal maximum možného. To už je ale kus dítěte v nás a máme to v sobě všichni. Rádi si hrajeme a sport je velká hra. Takové věci – že mi něco odežene zlo a pomůže k dobru – prostě k dětské duši patří. U sportovců je v tom pochopitelně kus pověrčivosti,“ myslí si Sládečková.

Známe to všichni – smolný pátek třináctého, šťastná sedmička… Sport je navíc výjimečný v tom, že jeho aktéři vždy zápolí se značnou nejistotou. Nikdo dopředu neví, jak zápas či závod dopadne, a proto diváky tolik baví. Není tedy divu, že právě sportovci se chytají každého stébla, které jim uklidní mysl a naladí na ideální strunu.

„Každý závodník se snaží co nejlépe zajistit po svém, každý považuje za důležité něco jiného. Jsou pečliví a snaží se, aby před závodem nebo zápasem nevynechali masáž, fyzioterapeuta a psychologa. Neopomenou nic, aby dosáhli na špičkový výkon. To už je ale něco jiného, než udělat například přesný počet úkonů před vstupem na hřiště nebo v rozcvičce vystřelit přesně jednadvacet puků na branku,“ dodává psycholožka.

Čísla v českém sportu

Jan Štencel - 7

Hokejista Jan Štencel je vysazený na sedmičky. Během předchozích angažmá v Brně a Vítkovicích měl 77, teď nosí dres s číslem 7. Proč? „Mám v oblibě všechna čísla, kde je sedmička,“ prozradil rodák z Opavy. Ačkoliv odmítá, že by šlo o hlubší symboliku, bez okolků přiznal, že věří tomu, že sedmička mu přinese lepší výkony. „Číslo v Motoru jsme vybrali s manželkou,“ usmál se obránce, kterému je právě teď 27 let.



Jaromír Jágr - 68

Zřejmě nejslavnější číslo nejen v ledním hokeji, ale v celém českém sportu. Snad každé malé dítě ví, že číslice na Jágrově dresu připomínají sovětskou okupaci Československa v roce 1968. Jako mladičký talent nosíval legendární hokejista na dresu číslo 15 (případně v reprezentaci 22), svou „osmašedesátku“ měl alespoň na helmě. V NHL už se proslavil se svým osudovým číslem, které s ním bylo tak spjaté, že i při přestupu do New Jersey – kde se jinak podobná hausnumera skoro nepovolovala – dostal výjimku a mohl ho nosit i nadále.

Magie ve sportu. Čísla, pověry, rituályZdroj: Deník

Adam Vlkanova - 88

Letos se v českém sportu řešilo číslo 88. Zatímco v numerologii má význam prosperity a hojnosti, někteří jej kvůli neonacistické symbolice považují za zapovězené. A právě to zmínil televizní moderátor Jakub Železný, který si všiml, že si 88 vybral plzeňský fotbalista Adam Vlkanova. Zdůvodnění však bylo prosté: jeho tradiční číslo 8 je ve Viktorii na dlouho tabu kvůli Davidu Limberskému. Kritika byla zbytečná i z jiného pohledu, vždyť tohle číslo nosí i daleko větší hvězdy. Třeba David Pastrňák.

Čísla ve světovém sportu



Tenis

8 - Posvátné číslo tenisového titána Rogera Federera. Vždy má na kurtu osm lahví s vodou, osm raket, osm ručníků. Co je to ale proti mistru pověrčivosti Rafaelu Nadalovi, který své lahve musí mít navíc pečlivě srovnané etiketou směrem do kurtu.

5 - Americká legenda Serena Williamsová si vždy dávala velký pozor, aby před prvním podáním klepla míčkem o zem přesně pětkrát.



Fotbal

9 = 1 + 8 - Ve fotbale devítka vždy označovala středního útočníka, kanonýra, hvězdu týmu. Má to kořeny v dobách, kdy se ještě striktně číslovalo od 1 do 11, a i dnes řada řada ostrostřelců na svém oblíbeném numeru nekompromisně trvá. Někdy to vede ke zmatkům: když v roce 1998 přišla do Interu Milán italská ikona Roberto Baggio, nemohla se obejít bez své milované desítky. Tu nosil brazilský snajpr Ronaldo, který na změnu přistoupil jen s tím, že dostane číslo 9. Na tom ale tvrdohlavě lpěl chilský útočník Iván Zamorano, dokud se nepřišlo na lišácké řešení. Zamorano dostal číslo 18, ale se znaménkem „+“ mezi čísly. Inter tak měl v útoku hned dvě hvězdné devítky.



Basketbal

23 - Číslo, které si každý spojuje především s Michaelem Jordanem (po něm je převzali třeba LeBron James či David Beckham). Když nejlepší basketbalista všech dob v roce 1993 poprvé ukončil kariéru, Chicago Bulls slavnostně vyvěsili dres s jeho třiadvacítkou pod strop arény.

To znamenalo, že už ho nikdo jiný nesmí nosit. Jordanovi se ale začalo stýskat a zanedlouho se do NBA (a do Chicaga) vrátil, tentokrát s číslem 45. Jenže mu to moc nešlo. Vrátil se tak k numeru 23 a ejhle, zase začal sbírat mistrovské tituly.



Americký fotbal

XX =☺ - Oblíbený sport zámořských drsňáků se pyšní řadou poněkud bizarních rituálů a zvyklostí. Týkají se pochopitelně i čísel: dvouciferné numero na dresu prý přináší svému nositeli štěstí, naopak změna čísla dresu po výměně do jiného klubu znamená pekelnou smůlu.



Golf 4 - Traduje se, že míčky s číslem vyšším než 4 znamenají smůlu. Řada známých profesionálů si ale své míčky čísluje po svém. Třeba Justin Rose na nich má 99, protože devítka je šťastné číslo jeho manželky a dvě devítky znamenají dvojnásobné štěstí. Sergio García zase sází na číslo 49, rok narození jeho matky, a Rory McIlroy nedá dopustit na 22, připomínající den jeho svatby.



Bowling

300 - V bowlingu znamená toto číslo nejvyšší možné skóre. Traduje se, že když má hráč na své poznávací značce právě 300, dostane se mu ve hře magického přísunu štěstí.



Šipky

180 - Každý šipkař důvěrně zná ten pocit hřejivého štěstí, když se mu podaří hodit maximum – jeho tři šipky se v terči zabodnou do tří trojitých dvacítek. Legendární Angličan Phil Taylor byl „bingem“ tak posedlý, že podle svých slov nikdy nešel do postele, dokud před spaním nehodil třikrát 180.

Někdy mu to zabralo jen pár okamžiků, jindy se šestnáctinásobný mistr světa trápil třeba i hodinu. Řada méně pokročilých šipkařů by za těchto podmínek zřejmě stála u terče až do rána.