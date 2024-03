Je to drsný závod. Slavný biker Jaroslav Kulhavý Cape Epic třikrát vyhrál. I když se před časem s cyklistikou rozloučil, letos se na osmietapové klání na horských kolech vrátil. Jenže v polovině závodu peloton kvůli zlomenině klíční kosti opouští.

Atmosféra na Cape Epic | Video: se svolením Superior lions

Cyklisté týmu Superior Lions Jaroslav Kulhavý a Filip Adel dojeli ve čtvrté etapě čtrnáctí a celkově se posunuli na 15. místo. Ve 20. ročníku Cape Epic to však byla jejich labutí píseň. Deset kilometrů před koncem etapy totiž Kulhavý v dlouhém sjezdu upadl a pro tým Superior Lions to byl osudný moment.

Olympijský vítěz v cross-country z Londýna sice do cíle dojel s bolestí, ale to už věděl, že je to špatné. Rentgen potvrdil zlomeninu klíční kosti a česká dvojice musela odstoupit.

Vzor a mentor. Kulhavý šéfem týmu. Jde o podporu mladých, říká olympijský vítěz

„Škoda, byla to krásná etapa. Bohužel cítím, že to není dobré, mám papírový kosti,“ říkal po dojezdu pro web mtbs.cz devětatřicetiletý Kulhavý, jehož čeká chirurgický zákrok.

„Stalo se to v závěrečném sjezdu. Zavřela se mi řídítka a šel jsem k zemi. Bylo to nevinné uklouznutí a lehký pád, jakých jsem měl desítky. Ale asi už fakt stárnu. Bude to moje třetí operace za posledních šest měsíců,“ vyprávěl nevesele český hrdina.

V závodě pokračují další dvě české dvojice. Lubomír Petruš a Karel Hník dojeli jako nejlepší z českých dvojic na devátém místě a jsou dvanáctí. Martin Stošek s Petrem Vakočem obsadili 13. příčku a v průběžném pořadí drží osmou pozici.