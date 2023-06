Češi jedou na úspěšné vlně. Potvrdili to i v silné konkurenci na mistrovství Evropy ve francouzském Wittelsheimu. Dvě bronzové medaile v soutěžích jednotlivců, týmová umístění v top 10 a skvělé třetí místo v pořadí národů, které zajišťuje postup na říjnové MS v Kuvajtu. Bowling se tak řadí mezi sporty, kde Češi patří k absolutní špičce.

Úspěšný český tým | Foto: Se svolením České bowlingové asociace

Mistrovství Evropy ve sportovním bowlingu otvírá soutěž jednotlivců. Následují dvojice, trojice a pětičlenné týmy. Součet her ze všech soutěží určí pořadí All Event. Nejlepších 24 hráčů pak bojuje systémem play-off na dvě vítězné hry o titul v Masters.

Obhájce loňského stříbra Jaroslav Lorenc odehrál celé ME výborně a v All Event skončil třetí. Bojovalo se až do poslední hry a konečné pořadí bylo velmi těsné. Vítězem se stal mistr světa Švéd James Blomgren.

„Bronzová medaile pro mě znamená obrovský úspěch. Podařilo se mi navázat na druhé místo z minulého roku. Celý turnaj se mi hrálo skvěle a jsem rád, že se to projevilo i ve výsledku,“ vyprávěl v nahrávce České bowlingové asociace.

Správný mix zkušenosti a mládí

Lukáši Jelínkovi je teprve dvacet, ale je již ostříleným hráčem. Do závěrečné „královské“ soutěže Masters nastupoval ze sedmého místa a skončil třetí. Postupně vyřadil vítěze světového poháru Němce Paula Purpse 2:1 a držitele titulu profesionální PBA Dána Hansena 2:1. Až v semifinále prohrál 1:2 s mistrem světa ve dvojicích Laurinasem Narusisem z Litvy.

„Vzájemné zápasy nebyly mojí silnou stránkou a dojít si až pro bronzovou medaili beru jako velký úspěch. S výsledkem jsem hodně spokojený,“ radoval se. Vítězem se stal Nizozemec Jord Van Weeren, pro kterého to bylo druhé zlato ve Wittelsheimu.

Češi předváděli skvělý bowling i v týmových soutěžích. Dvojice Lorenc-Jelínek skončila pátá, ve trojicích společně s šestnáctiletým talentem Ondřejem Prekopem vyválčili osmé místo. V soutěži pětičlenných týmů měli Češi také blízko k medaili, nakonec těsně o 22 kuželek skončili pátí.

Zdroj: Se svolením české bowlingové asociace.

Hlavní trenér české reprezentace Adam Vondráček sestavil tým ze zkušených i mladých hráčů. „Musím jednoznačně říci, že to byl náš nejúspěšnější evropský šampionát v celé historii. A to i navzdory tomu, že jsem do nominace zařadil mladíky, kterým je potřeba dát šanci. Ti zkušenější předvedli skvělý bowling a nováčci je stabilitou a nadšením podpořili,“ prohlásil.