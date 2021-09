Je čas skončit, oznámil Synek. Šampion se rozloučil, konec kariéry obrečel

/FOTOGALERIE/ Skifař Ondřej Synek se rozhodl ukončit aktivní kariéru, která trvala 21 let. „Cítím, že únava je tak velká, že je čas skončit,“ oznámil pětinásobný mistr světa. „Obrečel jsem to, ale bylo to asi nejlepší rozhodnutí, které jsem mohl udělat.“

Ondřej Synek se sbírkou medailí. | Foto: Sport Invest

Osmatřicetiletý Synek je nejúspěšnějším českým veslařem historie. Krmě pěti titulů mistra světa na skifu získal i tři olympijské kovy. V Pekingu 2008 i Londýně 2012 vybojoval stříbrné medaile, před pěti lety v Riu de Janeiro byl bronzový. Letos v Tokiu se chtěl pokusit o zlatou medaili, ale kvůli takzvané syndromu nejasného snížení výkonu musel účast na olympiádě vzdát. „Moje rozhodnutí ovlivnilo právě to, že jsem nemohl jet na olympijské hry. Byl jsem opravdu unavený. Tam se ty myšlenky na konec kariéry nastartovaly. Nechtěl jsem se unáhlit a nechal jsem si celé léto na rozhodnutí. V posledních týdnech jsem došel k názoru, že už opravdu přišel můj čas. Obrečel jsem to. Mám to v sobě srovnané, jsem s tím ztotožněný,“ svěřil se Synek na čtvrteční tiskové konferenci. Skif, rodina, škola i svatby. Skifař Synek stíhá všechno Přečíst článek › „Moje pouť veslování končí. Bylo to krásné, bylo to dlouhé. Moje kariéra byla úspěšná, jako malý kluk jsem o tom nesnil. Vybaví se mi hrozně moc závodů, s každou medailí je spojený nějaký příběh. Vždy, když se na ně podívám, vybavím si konkrétní závod,“ bilancoval Synek. Roli závodníka vymění za trenérskou pozici. V pátek nastupuje na Duklu jako vedoucí trenér veslování. „Už se na novou roli těším. Myslím, že mám sportu co dát.“