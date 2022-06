Organizátoři pro letošní časovku připravili trať dlouhou téměř čtyřicet kilometrů, Bárta vedl už po prvním mezičase. Nakonec zvítězil o jedenatřicet vteřin před Michaelem Kukrlem. „Ukazuje mi to, že jsem aktuálně v dobré formě. Ale taková výkonnost mi určitě nevydrží do konce sezony, budu rád, když si ji udržím do začátku srpna,“ líčí profesionální cyklista.

Skvěle si Bárta vedl i v silničním závodě, kde zaostal o pouhých sedm vteřin za Matějem Zahálkou a vybojoval tak stříbrnou medaili. Oba cyklisté jsou navíc ze stejného českého týmu Elkov-Kasper. „Druhé místo beru, je to úspěch. Hlavně jsme chtěli, aby vyhrál někdo z našeho týmu, což se díky vítězství Zahálky podařilo. Takže jsem spokojený s oběma závody,“ usmívá se.

Pro zkušeného cyklistu jsou medaile o to sladší, že přípravě na domácí mistrovství věnoval hodně času. „Dost jsem se na mistrovství republiky zaměřil, protože pro náš tým je to jeden z vrcholů sezony. Tím, že jsem součástí nejlepšího českého týmu, tak se očekává, že se doma ukážeme a urveme vítězství. Vždy to ale není tak jednoduché,“ popisuje Bárta.

Dřív Bárta působil i v zahraničních družstvech, v tuzemském kolektivu je však maximálně spokojený. „Elkov-Kasper je jednoznačně nejlepší český tým. Má skvělé zázemí i vedení, prostě se umí postarat o vše, co my závodníci potřebujeme. Vyšli mi i vstříc před některými závody a mohl jsem si nastavit trénink tak, jak mi to vyhovovalo. To je pro mě velké plus,“ libuje si jihomoravský rodák.

Rodina změní pohled na sport

Mistrovství republiky letos pořadatelé umístili do jižních Čech, na cyklisty čekaly náročné kopcovité trasy. Bártovi však podmínky vyhovovaly. „Z pohledu terénu to byly poměrně těžké závody, už časovka byla nahoru dolů. Sám jsem byl překvapený, jak rychle jsem náročnou trať projel. Silniční závod pak byl jedním z nejtěžších za posledních pár ročníků,“ shrnuje sportovec, kterého za pár dní čeká akce Sibiu Tour v Rumunsku, následně se 9. července představí na trase z Brna do Mikulova a zpět.

Odchovanec týmu CK Dacom Pharma Kyjov se zúčastnil olympijských her v Londýně a v Riu de Janeiru, v roce 2012 skončil druhý ve čtrnácté etapě proslulého závodu Giro d'Italia. Největší úspěchy však vidí jinde. „Těžko se to srovnává, ale asi si nejvíc cením celkového pětadvacátého místa z Tour de France v roce 2015. Pak jsem tam ještě jednou byl třetí v časovce, na mistrovství světa jsem zase v časovce obsadil sedmé místo, mám i bronzovou medaili z Evropských her,“ vyjmenovává.

Profesionální cyklistika pro něj už však není jedinou prioritou, doma na něj totiž čekají dvě děti. „Člověk to pak všechno vidí jinak, když má rodinu. Už jasně vím, že se okolo cyklistiky netočí celý svět a jsou i důležitější věci. Kariéra jednou skončí, ale rodina zůstane napořád,“ tuší Bárta.

V sedmatřiceti letech už je pro něj těžší i příprava, více času musí věnovat regeneraci. O to větší motivaci pak ale má k porážení mladších kolegů. „Když mám dobré nohy a jede se mi dobře, tak je super pocit předstihnout mladé kluky. Někteří mají oproti mně poloviční věk, pak mám samozřejmě motivaci ukázat, že se jim pořád umím někde v kopci utrhnout. Na druhou stranu vidím, jak každý rok přicházejí noví mladí závodníci a já jsem naopak stále starší. Je to boj s větrnými mlýny, stejně tuším, že mě jednou převálcují,“ usmívá se hořce Bárta.