Je tu mistrovství Evropy volejbalistů. Češi chtějí postup

Největší volejbalový svátek letošního roku je tu. Hned ve čtyřech zemích (Francii, Belgii, Slovinsku a Nizozemsku) si to ode dneška rozdá dvaatřicet nejlepších týmů starého kontinentu. Mezi nimi i čeští reprezentanti, obhajující sedmé místo. Los jim přál především co do atraktivity základní skupiny.

Čeští volejbalisté | Foto: Stanislav Hladík

Vždyť se v Amsterdamu utkají s mistry světa Poláky i domácími reprezentanty. „Už se těším na tamní publikum,“ popisuje kouč Česka Michal Nekola. „Před dvěma lety jsme tam hráli Světovou ligu. A bylo to nezapomenutelné. Nizozemci jsou volejbalový národ. Minimálně na domácí zápasy bude vyprodáno, ale nedivil bych se, kdyby bylo plno i na ostatních utkáních,“ spekuluje. Hlavně se nebát Před duelem s Oranjes si členové národního týmu zahrají ještě třikrát. Boje zahájí zítra proti Ukrajincům. „S těmi se dobře známe z Evropské ligy,“ říká Nekola. Na jaře se s nimi jeho svěřenci utkali dvakrát. V Brně otočili skóre z 0:2 na 3:2, v odvetě však padli jednoznačně 0:3. „Obě mužstva jsou vyrovnaná,“ míní Nekola. „Zvítězí ten, kdo se lépe vyrovná s nervozitou. Všichni si uvědomují, jak moc je pro úspěch důležitý dobrý vstup do turnaje.“ Oželel ME a vrhl se do přípravy. Extraliga je náročná, zdůrazňuje Lev Mihajlovič Přečíst článek › Po nedělním klání s Estonci přijde na řadu opravdový bonbonek. Poláky nikdo nezastavil na posledních dvou světových šampionátech, teď by se rádi o senzaci postarali Češi. „Samozřejmě chceme vždycky vyhrát,“ začíná sebevědomě Nekola. „Poláci znamenají obrovskou výzvu. Všichni jsou porazitelní, jen se musí sejít pár věcí. Kluci se jich hlavně nesmí bát. Musí výrazně přitlačit na servisu a odtáhnout je od sítě. Pokud budou mít Poláci přihráno, téměř se nedají bránit.“ Dalšími do party jsou již zmiňovaní Nizozemci a nakonec Černohorci. „Můžeme skončit druzí i šestí, což samozřejmě nechceme připustit. Věřím, že máme na postup ze skupiny, což je i náš cíl,“ dodává Nekola. Proti kamarádovi I český tým má své hvězdy: disponuje Janem Hadravou, univerzálem z ligy mistrů světa, nebo Donovanem Džavoronokem, smečařem z nejlepší soutěže světa, italské Serie A1. „Týmy jako Polsko, Nizozemsko, Itálie a Rusko budou asi kvalitnější než mužstva, se kterými jsem zvyklý hrát, zbytek je pod jejich úrovní,“ snaží se srovnávat opora Monzy Dvaadvacetiletý mladík na jaře vynechal Evropskou ligu. „Dal jsem přednost beachi,“ vysvětluje. A k národnímu týmu se připojil až před Eurem. „Příprava byla dlouhá, trvala přes měsíc, což bylo samozřejmě náročné na naši psychiku,“ přiznává. „Všechno ale proběhlo nad očekávání a já se mezi kluky cítím skvěle. Na vrchol sezony se už všichni těšíme.“ Posila Lvů Douglas-Powell: Báseň o volejbale jsem ještě nenapsal Přečíst článek › Skupinu D vidí realisticky. „Je v ní jeden tým nejvyšší světové úrovně a pět vyrovnaných,“ říká. Mohlo by se zdát, že je pro něj nejdůležitější zápas s Poláky, on se však nejvíce upíná k utkání s Ukrajinci. „Hraje za ně Oleh Plotnytskyi, můj nejlepší kamarád z Monzy, kde jsme spolu trávili snad každý den. Hecujeme se od té doby, co známe los. Snad je porazíme,“ přeje si. Stejně tak, aby se reprezentaci na mistrovství dařilo. „Chceme minimálně zopakovat předloňské čtvrtfinále,“ prozradí. „Teď ale nesmíme řešit, co bude, ale soustředit se na každý míč,“ zdůrazňuje.

Autor: David Nejedlý