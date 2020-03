Koronavirem se po celém světě nakazilo 160 tisíc lidí a více než 6000 lidí nemoci Covid-19 podlehlo. V zájmu zpomalení šíření nákazy přijala řadu opatření i česká vláda.

ČOV do poslední chvíle cestu do Tokia zvažoval, nakonec z ní sešlo. "Sice jsme do Tokia nakonec neodletěli, protože se snažíme chovat zodpovědně a ctít pravidla, ale měli jsme v Tokiu zástupce, který absolvoval kromě jiného také návštěvu olympijské vesnice. Zjistil všechny potřebné informace, změřil prostory," uvedl Doktor pro ČTK.

Bude hledat náhradní řešení. "Začátkem příštího týdne budeme mít konferenční hovor s naším koordinátorem v Tokiu a jednotlivé body probereme. Nemohli jsme sice vidět propojení sportovišť a transport, ale to se nedá nic dělat. Jedeme dál, připravujeme se na olympijské hry bez jakéhokoliv omezení," doplnil Doktor, který bude šéfem české mise v Tokiu.

Důsledky projednají i zástupci MOV

Důsledky koronaviru mají projednávat také zástupci MOV s mezinárodními sportovními federacemi. Sportovní svět se totiž v posledních dnech takřka zastavil a rušení turnajů a soutěží má vážné dopady na olympijské kvalifikace.

Otazník se vznáší i nad osudem samotných olympijských her, i když pořadatelé i MOV stále ujišťují, že největší sportovní akce roku 24. července začne. Úterní jednání na dálku podle MOV nebudou ničím výjimečná. "Tyto hovory budou součástí pravidelného sdílení informací," uvedl Mezinárodní olympijský výbor pro agenturu Reuters.

Sportovní ředitel MOV Kit McConnell minulý týden probíral s řadou mezinárodních federací možné změny v olympijských kvalifikacích. Vzhledem k rušení turnajů může být kvalifikační období prodlouženo až do 30. června, k čemuž už sáhli například judisté. Mohou se přerozdělit kvalifikační kvóty nebo odstranit některé podmínky pro účast na OH.

Kvůli koronaviru pořadatelé olympijských her omezí cestu olympijského ohně po prefekturách, které nejvíce poškodilo ničivé zemětřesení a následná vlna cunami v roce 2011. Šestidenní pouť má od pátku předcházet oficiální štafetě s olympijskou pochodní, která by měla v Japonsku odstartovat 26. března. Olympijský oheň do regionů Fukušima, Iwate a Mijagi zavítá, ale byla zrušena řada s tím souvisejících slavnostních akcí s účastí diváků.