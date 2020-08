Mistrovství republiky v beachvolejbale žen nabídne velmi zajímavý souboj o zlato. K největším favoritkám budou jistě patřit Barbora Hermanová s Markétou Slukovou, ale nic nemají jisté. Zálusk na titul si dělají i Michaela Kubíčková s Michalou Kvapilovou, či Martina Williams se Sárou Olivovou.

Za nimi už se mezi nasazenými dvojicemi o slovo hlásí Maixnerová se Štochlovou. Jejich tři triumfy v řadě (SMJ Český pohár 1, MČR do 22 let a Riviéra Český pohár 2) je jednoznačně opravňují myslet znovu na jednu z medailí. „Kdyby se nám povedlo dostat mezi první trojku, braly bychom to rozhodně jako úspěch. Patříme k nejmladším párům, ale ověřily jsme si, že můžeme hrát vyrovnaně s každým,“ říká Maixnerová, která o minulém víkendu hrála šampionát klubů za SK Hamr.

Jednadvacetileté hráčky mají letos na kontě několik cenných skalpů. Na Strahově se jim například povedlo porazit Kubíčkovou s Kvapilovou i Olivovou s Williams. Ve finále sice prohrály s Hermanovou a Slukovou, ale dokázaly jim alespoň vzít set. „Tyhle zápasy nás hodně posílily. Všechny tyto týmy jsou opravdu kvalitní, takže pro nás bylo velmi pozitivní, že jim můžeme konkurovat,“ doplňuje Maixnerová.

Ať už dopadne český šampionát jakkoli, talentované duo bude mít před sebou stále hlavní cíl sezony. A to je mistrovství Evropy do 22 let, které se koná v září v Turecku. „Snad ho tedy kvůli koronaviru nezruší,“ přeje si Maixnerová.