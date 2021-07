Turci byli před začátkem kvalifikace největším favoritem na postup z prvního místa „české“ skupiny B ve Victorii. Papírové předpoklady potvrdili v prvním zápase, kdy porazili Uruguay. Jejich vítězství se ale nerodilo lehce a tak trenér Ene musel až do posledních vteřin držet na hřišti svou nejlepší sestavu.

I přes všechny tyto vstupy ví trenér českého výběru Ronen Ginzburg, že jeho tým zítra nečeká vůbec nic jednoduchého: „Bude to těžký a agresivní zápas. Doufám, že budeme hrát ve stejném rytmu, ve kterém hrajeme běžně. To znamená agresivně a rychle. Bude to ale opravdu složité.“

Satoranský se připojil až v Kanadě

Před Ginzburgem stál těžký úkol. Tři klíčoví hráči se k českému výběru připojili až na poslední chvíli. Zatímco Veselý s Bohačíkem stihli ještě tři společné tréninky v Praze, Satoranský se připojil až na letecké lince z Monterealu do Victorie.

„Je to pro nás skvělé posílení. Museli jsme je ale teď během pár dnů zavést do našeho systému. Nechtěl bych ale mluvit jen o těchto třech hráčích,“ ví Ginzburg, že Češi nemohou spoléhat pouze na tuto trojici.

Trenér českého výběru vidí největší úskalí před zápasy v kanadské bublině právě v limitovaném času, po který měl kompletní tým k dispozici.

„Nechci lhát, takže nemůžu říct, že jsem s tím spokojený. Je to opravdu těžké jen se čtyřmi tréninky. Je to ale to, s čím můžeme pracovat a i tak musíme odvést naše maximum. Připravit tým během čtyř tréninků není jednoduché. Doufám, že pokud budeme hrát 60 – 70 % našeho potenciálu, bude to dobré,“ predikuje před zápasem.

Při účasti Jana Veselého se mu otevírá zajímavá možnost, kterou na mistrovství světa v Číně neměl. Bude mít k dispozici dva dominantní pivoty.

„Uvidíme, co nám zápas přinese. Samozřejmě jsme tuhle variantu neměli moc času natrénovat. Potřebovali jsme se věnovat hlavně těm základním věcem. Můžeme to použít a uvidíme, jak to bude fungovat,“ nezavrhuje to, že pošle oba nejvyšší členy české sestavy společně na hřiště.

Utkání proti Turecku se hraje ve čtvrtek od 4:35 a přenos ČT Sport začíná ještě o 10 minut dříve.