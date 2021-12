Můžete zhodnotit vystoupení týmu na šampionátu? Kordovská: Ta dvě vítězství byla povinná. Bohužel se nám nepodařilo vyhrát žádné jiné utkání, i když se to od nás asi ani neočekávalo. Spíš mě ale mrzí, jak jsme odehrály vítězné zápasy. Mohly jsme si ty výhry ještě více vychutnat. Na šampionátu jsme nehrály dobře, to víme. Zachová: Cíl byl postoupit ze skupiny, to jsme splnily. Máme dvě povinná vítězství, ale myslím si, že jsme se šampionátem protrápily.

Jaké máte pocity při ohlédnutí za mistrovstvím?

Kordovská: Vstoupily jsme do turnaje hodně špatně. Naše nálada po utkání s Němkama šla dolů. S Maďarskem to docela šlo, se Slovenskem jsme vyhrály, což byl náš cíl… Bylo to takové nahoru dolů. Pro nás to byl těžký šampionát, ale rozhodně se z něj můžeme ponaučit.

Zachová: Nyní asi převládá zklamání. Domnívám se, že s Maďarskem jsme mohly vyhrát. To samé s Koreou. Kdybychom my hrály lépe, mohly jsme je přehrát.

Ve Španělsku nastupoval poměrně mladý tým. Získaly jste zde zkušenosti i směrem ke kvalifikaci o mistrovství Evropy?Kordovská: Každopádně. Ale my jsme už vloni měly podobný tým, nebyl v tom zas takový velký rozdíl. Na nějaké mládí se určitě vymlouvat nemůžeme. Určitě nám ale tohle mistrovství přineslo spoustu zkušeností. Ať pro nás, tak i pro mladší spoluhráčky. Určitě z toho můžeme v březnu a dubnu v kvalifikaci čerpat.

Jak byste zhodnotila svoje osobní výkony?

Zachová: Byla jsem překvapená, že jsem byla od začátku šampionátu v základní sestavě. Jsem ráda, že jsem dostala prostor na hřišti, snažila jsem se ho využít na maximum.



KAREL LÍBAL, KRYŠTOF ROSSMANN