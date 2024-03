Třikrát si přes hlavu přetáhla olympijskou medaili. Květa Jeriová-Pecková Pecková získala v Lake Placid 1980 i o čtyři roky později v Sarajevu bronz v závodu na 5 km, v roce 1984 byla také finišmankou stříbrné štafety.

Květa Jeriová-Pecková | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Po skončení aktivní kariéry učila na litoměřickém gymnáziu a spolukomentovala televizní sportovní přenosy. Byla dlouholetou předsedkyní Českého klubu fair play a ten ji nyní na slavnostním vyhlášení v Praze ocenil za celoživotní postoj a propagaci fair play. Tyto hodnoty zastává celoživotně.

„Myslím, že je hrozně důležité, aby měl člověk čisté svědomí. To se týká všech oblastí života. Je to důležité v jakékoliv činnosti. Sport je velmi dobrým učitelem, ale většinou ty základy dostává člověk doma při výchově. Je důležité, aby se pak pokračovalo ve škole, ve sportu, ve všech činnostech, do kterých se ten člověk pustí,“ prohlásila při přebírání ceny.

Cena i pro bývalého pražského primátora

Za férové sportovní činy obdrželi diplomy například příbramský hokejista Petr Josefus, jihlavský baseballový trenér Jáchym Brabec nebo brankářka libereckých fotbalistek Iva Pižlová, která bez ohledu na nebezpečnou situaci před svou brankou přestala hrát a spěchala na pomoc zraněné soupeřce.

Český klub fair play ocenil také čin horolezců Radoslava Groha a bývalého pražského primátora Pavla Béma. Ti se v pohoří Karákoram v severním Pákistánu podíleli na náročné záchraně krajanky, která měla po uklouznutí a pádu do několikasetmetrové hloubky poraněnou hlavu a zlomenou nohu.