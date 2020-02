Olympijští medailisté nebo aktuální mistři Evropy. „Roboti“ z Trentina se hrnou do Českých Budějovic a chtějí uspět. „Co jméno, to pojem. Nemůžu si vybrat, na koho se těším nejvíce,“ prohlásil před duelem univerzál Jihostroje Marek Šotola. V italské SuperLize je Trentino v současné době na čtvrtém místě, jejich hráči zařídili 1961 bodů, v čemž jsou druzí nejlepší. Nepřekonatelná je především jejich obrana – blokařským statistikám vévodí.

Tím nejlepším v celé italské lize je Srb Srecko Lisinac z Trentina. V letošní sezoně zaznamenal 52 úspěšných bloků, což je o čtrnáct více než druhý v pořadí. Navíc se pyšní výborným servisem. „Neskutečným způsobem umí číst hru. Kolikrát se blokař rozděluje na útočného nebo obranného. Tenhle umí všechno komplexně. Je příkladným prototypem moderního hráče,“ všiml si Javůrek.

Mozkem Trentina je Simone Giannelli, italská nahrávačská jednička. Právě on dovedl reprezentační tým do finále olympijských her v Riu. Stále je považován za velký talent světového volejbalu. A možná nejlepším liberem na světě je Jenia Grebennikov z Francie. „Je velmi komplexní, má neuvěřitelný cit pro balon a pro hru. Diriguje, přihrává na nejvyšším levelu,“ vyzdvihl Javůrek. Za Trentino hraje také další aktuální mistr Evropy Srb Uros Kovačevič, nebezpečný levák.

Pro Jihostroj bude důležité, aby zlomil jejich strojový útok. „Pokud chtějí uspět, musejí Giannelliho odtáhnout od sítě, aby byli schopní bránit s vyšší úspěšností. Jejich servis bude velmi důležitý,“ dodal Javůrek.