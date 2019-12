Jihostroj vyzve nejlepší tým světa. Do Českých Budějovic dorazí Civitanova

Nestává se často, aby do Česka přicestoval nejlepší sportovní klub v daném odvětí. Už ve čtvrtek se to fandům volejbalu vyplní. Dorazí totiž Cucine Lube Civitanova. Italský velkoklub, který vládne všem. A oficiálně. V minulém týdnu totiž vyhrál mistrovství světa týmů. Aktuální šampiony vyzve Jihostroj České Budějovice, a to v rámci Ligy mistrů. „Nevím, jestli existuje nějaký recept na takový tým. Základ bude určitě skvělý servis, koncentrace ve všech směrech, agresivita a velká dávka štěstí,“ uvedl univerzál Filip Křesťan. Utkání začíná v 18 hodin.

Volejbalisté Českých Budějovic. | Foto: CEV

Budějovičtí volejbalisté rozehráli Ligu mistrů skvěle. Minulý týden na palubovce favorizovaného Fenerbahce Istanbul vyhráli v pěti setech. Jenže ve čtvrtek je čeká ještě větší výzva. Civitanova disponuje nejzářivějšími hvězdami, stačí zmínit jména Robertlandy Simon, Bruno Rezende, Osmany Juantorena a Yoandy Leal. „V současné době převládá spíše euforie než respekt ze soupeře. Takové utkání se nehraje každý den," řekl Křesťan, nejlépe bodující hráč z Turecka. Jihostroj se na prestižní duel Ligy mistrů připravuje standardně. „Koukáme hodně na videa, zjišťujeme co nejvíce a jak hrají. Ale jsou tak dobří a komplexní, že jsou schopni měnit styl hry. A v každém jsou vynikající," popisoval trenér Jihostroje René Dvořák, podle kterého není možné se zaměřit na jednoho hráče. „Jejich útočná síla je velká a vyrovnaná na všech postech," zdůraznil. Základem tak bude kvalitní podání. „Odtáhnout je příjmem od sítě, aby nemohli rychle kombinovat," spřádal plány Dvořák.

