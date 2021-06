Do čela žebříčku se po čase vrátil Miroslav Jansta, šéf České unie sportu. Následují ho Jiří Kejval z olympijského výboru a premiér Andrej Babiš. Zřejmě se dá pochopit, že naopak zcela vypadl předchozí lídr Milan Hnilička a nedostalo se ani na Romana Berbra či Romana Plagu.

Nové tváře v žebříčku

Filip Neusser (4.)

Na rozdíl od svého předchůdce, bývalého hokejisty Milana Hniličky, má jednu nevýhodu: je neznámý pro širokou veřejnost. Ano, v byznysu i politice už Neusser získal spoustu kontaktů, ale zeptejte se ve svém okolí… Devět z deseti sportovců o něm (skoro) nic neví. Takže vážené Česko, hrál pozemní hokej, byl pod Matějem Stropnickým zastupitelem v Praze a chtěl vést Český olympijský výbor. Až čas ukáže, jak zužitkuje moc, kterou dostal. Mimochodem, na podzim mu bude čtyřicet let.

Otázka na tělo:

Co vás zaskočilo bezprostředně po zvolení do čela úřadu?

"Zaskočilo mě, v jak špatné fyzické kondici jsou děti v Česku. Podle posledních průzkumů některé přibraly za poslední rok i patnáct kilogramů. Proto je mojí největší prioritou zase je rozhýbat."

Petr Fousek (6.)

Český fotbal si zvolil nového šéfa. Sedmého v historii samostatné republiky. Je jím Petr Fousek, jenž na dramatické valné hromadě porazil Karla Poborského, což z něj udělalo jednoho z nejmocnějších funkcionářů tady. Teď bude dozorovat stovky milionů, které rok co rok tečou na Strahov. Ale pozor, vyhráno nemá. Hlavní (a nesnadný) úkol je před ním - vrátí nejpopulárnějšímu sportu v zemi důvěru? Vyčistí prohnilé prostředí? "Práce začíná," glosoval situaci zkušený diplomat, který má styky na nejvyšších místech v evropském fotbale. Následující týdny napoví, zda bude 58letý brněnský rodák úspěšný.

Otázka na tělo:

Co vás zaskočilo bezprostředně po zvolení do čela asociace?

"Nejvíc mě znepokojil průběh a komunikace na valné hromadě. Není možné, aby trvala čtrnáct hodin."

Odpadlíci z žebříčku

Milan Hnilička

Předpokládalo se, že vyvede sport z krize. Zprvu měl našlápnuto skvěle. Poslanec, potom šéf Národní sportovní agentury… I proto Milan Hnilička donedávna vládl žebříčku Deníku. Jenže jeho politická kariéra zhasla rychle a funkce i respekt jsou pryč. Jít na večírek v době lockdownu není dobrý nápad. K tomu se nabalila kauza s průzkumem o popularitě sportů a audit, jenž odhalil zvláštní financování úřadu.

Roman Berbr

Kdysi šedá eminence českého fotbalu, teď persona non grata. Po zatčení a obvinění z nejrůznějších zločinů (uplácení, zpronevěra…) přišel Roman Berbr o vše. Musel rezignovat na všechny funkce v asociaci, spojenci se otočili zády. Definitivně se mu zhroutil svět při fotbalových volbách - jeho roky budované "chobotnici" byla useknuta skoro všechna chapadla.

Robert Plaga

Sportovní prostředí mu nemůže přijít na jméno. Jako ministr školství, mládeže a tělovýchovy v těžkém období pandemie zcela ignoroval pohyb a děti. Zrušený tělocvik, ústupky epidemiologům. Marně apelovaly osobnosti, nedal na uznávané lékaře. Robert Plaga nepomohl. Nezajímala ho ani praxe v cizině - takřka nikde se sportovní život nezastavil jako tady.

ŽEBŘÍČEK VLIVNÝCH SPORTOVCŮ



Říkáte si, komu by Miroslav Jansta vždy zvednul telefon? Kdo je oblíbenější než všichni politici dohromady? A které hvězdy bodují u movitých sponzorů? Tady je další žebříček, v němž Deník hledal nejvlivnější aktivní sportovce. Zohledňuje nejen slávu, jejich finanční situaci, ale také obecnou známost a možný vliv na funkcionáře.



1. Jaromír Jágr

Fenomén. V případě Jaromíra Jágra snad nejsou třeba ani slova. Politici by se přetrhli, aby jej získali na předvolební mítink. Pro svoje Kladno získal řadu sponzorů a hle, Rytíři se vrací mezi elitu. S Jágrem v kanceláři, s Jágrem na ledě. Nepochybujte, že příští rok bude slavit padesátiny s hokejkou v ruce. Na facebooku má skoro 700 tisíc fanoušků!



2. Tomáš Souček

Londýn mu leží u nohou, ale doma je to ještě o stupeň lepší. Tomášem Součkem se chlubí Havlíčkův Brod, agent opatrně vybírá jeho dalšího zaměstnavatele. Stačilo by mu lusknout prsty a hned by měl luxusní auta, reklamy na cokoliv. Ovšem on dál zůstává tím klukem, co nejradši hraje fotbal.



3. David Pastrňák

Je otázka, zda ho zná český prezident. Ale pište si, že dlouhovlasého šikulu miluje celý Boston a Česku dělá větší službu než velvyslanec, což by jistě uznal i sám Hynek Kmoníček. Sportovec roku je znám díky gólům v hokejové NHL, charitě i pověsti. Neuškodilo mu ani to, že při koronavirové pandemii porušil jedno nařízení.



4. Ester Ledecká

Málokterý sportovec měl k mání helikoptéru, aby se přepravil rychle do dějiště závodu. Ester Ledecká ano. Superstar zimních sportů, která kombinuje lyžování a snowboarding, ze všeho nejvíc miluje závodění. Radši trénuje a hledá nejlepší stopu, než aby bavila movité sponzory. Táta, kdysi věhlasný zpěvák, ji má v tomto směru ještě co učit.



5. Vavřinec Hradilek

Vlastní bar u Vltavy, hrál ve filmu. Moderuje pořad v rádiu, pravidelně je sám hostem nejrůznějších diskusí a strašně rád mluví do politiky. Právě tam se možná Vavřinec Hradilek jednou objeví, až ukončí kariéru vodního slalomáře. Stříbrný olympijský medailista z Pekingu je výborný a inteligentní řečník.