Pravda, na takové úvahy je ještě poněkud brzy. Na svět se totiž dívá očkama tříměsíčního miminka. Dejme nejprve slovo dědovi (a jeho povídání o synovi). „Když se Jířa narodil, neviděl jsem v něm budoucího kajakáře. Protože jsem ale ještě závodil, vyrůstal u vody a bylo nějak předurčené, že bude jezdit,“ vypravuje.

Nikdy prý ale neměl ambici, aby byl ze syna vychoval reprezentanta. „Chtěl jsem ho naučit pádlovat, ale taky lyžovat a poznat další sporty. Nejdřív běhal s dalšími dětmi po břehu, až později vyplynulo, že bude kajakářem.“

Spolu v posilovně

Bude se historie znovu opakovat? Usedne Jiří III. taky do lodě? Táta současný šampion to zatím neřeší. „Ať bude dělat cokoliv a je jedno, jestli najde zalíbení ve sportu nebo třeba ve zpěvu budu ho podporovat,“ říká.

Důležitý dovětek: „Samozřejmě mu budu chtít dát vodácké základy. Třeba kdybychom se někdy o prázdninách projeli na řece… Do vrcholového sportu ho ale tlačit nebudu. To si musí každý zvolit sám.“

Malý Jiřík zatím nemá ponětí, co obnáší jízda na kajaku. Táta ho do něj ještě neposadil. Důvod je prostý. „Je moc malý a neudrží vzpřímeně hlavičku. Ale minulý týden byl se mnou v posilovně,“ chlubí se pyšný táta. A teď pozor. „Použil jsem ho místo pětikilového medicinbalu. Má osm kilo, takže jsem měl větší zátěž. Smál se. Líbilo se mu to. Kdyby ne, dal by to hlasitě znát.“

Synka chválí. Krásně spinká, a to je pro špičkového sportovce hlavní. Když není horko, prý se neprobudí celou noc. „Je hodňoučkej, snad mu to vydrží,“ přeje si. O nadcházejícím víkendu bude tátovi při finále Světového poháru v Troji symbolicky držet pěstičky. „Maminka bude pomáhat v závodní kanceláři, takže je oba budu mít celou dobu nablízku. To je největší podpora,“ pochvaluje si.

Příchod malého človíčka někdy znamená velký zásah do života. Ale u Prskavců vládne pohoda. „Těšil jsem na něj a každou chvíli s ním si užívám. Život se mi tím hodně zpestřil,“ usmívá se. V tréninku žádné omezení nepociťuje.

„Jen někdy třeba když musíme zajet na očkování si přehodím trénink. Mám výhodu, že mě úžasně podporuje Terezka,“ chválí maminku Jiříka, z níž se letos stane paní Prskavcová. Na rozdíl od řady párů od divoké vody, Tereza nezávodila.

Je však sestrou Ondřeje Cvikla, parťáka z Prskavcovy tréninkové skupiny. Často pobývala v Jířově blízkosti. „Na závodech nám fandila a později i pomáhala s organizací Světového poháru v Troji. Jsme spolu už dlouho.“

Spolu do Španělska

A jak si role dědečka užívá nejstarší z rodinného klanu? „Řekl bych, že vnuk je na mě ještě moc drobounký. Počkám si, až bude větší, a budeme si spolu moct povídat. Ale když mladí potřebují, vyrazím s kočárkem.“

Jířa rodinku na závody zatím moc nevozí, ale na blížící se mistrovství světa do Seu d'Urgell (Španělsko) pojedou komplet. „Budeme tam asi tři týdny a to by na mě bylo dlouhé. Hodně by se mi stýskalo, po návratu by mě taky nemusel poznat. To by mě hodně mrzelo,“ culí se.

Dřív si s kamarády po tréninku rád vypil kávičku. To se změnilo. I když… „I teď se stane, že se s někým zakecám, ale mám výhodu v tom, že bydlíme poblíž trojského kanálu. Navíc tam Terka všechny lidi zná. Není to tak, že bych měl jeden svět v Troji a druhý doma. Všechno dohromady je jeden náš svět.“