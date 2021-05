Bez nadsázky je šestinásobný paralympijský cyklistický vítěz sportovní legendou. „Možná v tom sehrálo roli to, že jsem pro tyto noviny dělal asi dva rozhovory. Je to subjektivní názor, každopádně mě překvapilo, že jsem v pořadí jediný z Česka. Máme přece zástup skvělých sportovců,“ říká Jiří Ježek.

„Jako malý jsem chtěl být, jako většina mých vrstevníků, úspěšný fotbalista. Lákalo mě, že profesionální sportovci měli za minulého režimu šanci prožít ten život pestřejší, barevnější.“ Ale jak je tomu v životě mnohdy, sny jsou sny a realita je jiná. Jemu ten dětský sen zmařil právě fotbalový míč a nákladní Tatra, ale láska ke sportu mu zůstala. Lékaři mu po nehodě museli amputovat část nohy.

Milníkem byla paralympiáda v Sydney

Za první milník kariéry považuje sportovní svátek v Sydney 2000, kde získal dvě zlaté medaile. „Bylo to obrovské překvapení. Atény pak byly strašně náročné. Chtěl jsem přesvědčit veřejnost, že to před čtyřmi roky nebyla náhoda. Londýn byl zase krásný v tom, že jsem už nečekal, že bych mohl vyhrát, ale díky dalšímu zlatu a stříbru jsem se stal nejúspěšnějším paralympijským cyklistou historie,“ shrnul svoji kariéru pražský rodák.

První mezinárodní úspěch zaznamenal dva roky před Sydney na mistrovství světa v americkém Colorado Springs, kde získal stříbrnou medaili v silničním závodě a bronzovou ve stíhacím závodě na dráze.

V Sydney slavil zlato v závodě na jeden kilometr s pevným startem a ve stíhacím závodě na čtyři kilometry, stříbro připojil ze silničního závodu. V Aténách se mu podařilo vybojovat zlato ve sloučeném závodě na silnici (časovka a silniční závod).

Z dráhových závodů získal stříbrnou medaili ve stíhačce na 4 km. Za další čtyři roky v Pekingu se postavil na start ve všech cyklistických paralympijských disciplínách a to byl vrchol jeho veleúspěšné kariéry. Nejprve ve stíhacím závodě na čtyři kilometry s pevným startem na velodromu Laoshan porazil i svého největšího soupeře, španělského cyklistu Roberta Alcaideho a vytvořil paralympijský rekord časem 4:45,278.

Poté skončil druhý v závodě na kilometr s pevným startem a své účinkování na dráze završil spolu s Jiřím Bouškou a Tomášem Kvasničkou bronzovou medaili ve sprintu družstev. Na silnici pak vyhrál časovku na 24,8 km, kterou ujel průměrnou rychlostí 44,4 km/h. Na hrách 2012 v Londýně získal stříbrnou medaili na dráze ve stíhacím závodě na 4 km a zlatou medaili v silniční časovce, díky čemuž se stal nejúspěšnějším cyklistou v paralympijské historii.

„Která medaile je medaile nejcennější? Těžko říci. Každá má svůj příběh. Kolem mě se vystřídaly skoro čtyři generace soupeřů, to má váhu. V Tokiu mi primát někdo sebere,“ ví sám, že sláva je pomíjivá.

Moderátor v televizi

V závěru roku 2020 přestoupil na druhou stranu sportu – přijal nabídku stát se moderátorem sportu na CNN Prima News, kde vystřídal desetibojaře Romana Šebrleho, vracejícího se do hlavních zpráv. „Člověk potřebuje nějaké výzvy. Zvlášť sportovec, který je zvyklý mít nějaký cíl každý rok, například mistrovství světa nebo olympiádu. Tři roky po tom, co jsem skončil s profesionální kariérou, jsem výzvy hledal různě. A tahle je velká a je to přesně to, co teď potřebuji,“ vysvětluje

Jiří Ježek



* Narozen: 16. října 1974 v Praze

* Největší úspěchy: Medaile z paralympijských her: 6–4–1, z MS má šest zlatých medailí, mnoho dalších stříbrných a bronzových, vítěz SP: 2010, 2012, 2013, 2014

* Obdržel také stříbrnou pamětní medaili předsedy Senátu ČR