Zbývá maličkost – plénům musí bývalého úspěšného veslaře ve čtvrtek opět zvolit předsedou. Jenže situace je ve sportovním hnutí před volbami vyhrocená. Objevil se odhodlaný protikandidát Filip Neusser. Upozorňuje, co by se dalo jinak a podle něj lépe.

Za dvaapadesátiletým Kejvalem stojí projekty olympiád dětí a mládeže a olympijských festivalů. Zároveň se ale v minulých dnech stal terčem kritiky některých vrcholných představitelů českého sportu.

Zaskočila vás předvolební kampaň v tisku?

Nemám z toho dobrý pocit. Myslím, že kritika v některých případech překročila rámec slušného chování. Na kritiku jsem připravený a na všechno se snažím odpovídat konstruktivně. Všechno sám neovládám, ČOV se řídí podle kolektivního rozhodování.

Které výtky vás nejvíc zarazily?

Například kritika pana Bauera. O problémech, o nichž mluví, dlouhodobě diskutujeme. Jeho výtky znám. Komunikujeme spolu a dostal spoustu odpovědí. Řada z nich je v odborné rovině. Jeho názory respektuju. Když vezmu připomínky pana Neussera, kterého jsem viděl párkrát v životě a vůbec ho neznám, nechápu, kde bere tak hlubokou znalost o mé osobě. Přijde mi, že je to přes čáru.

Asi s nejdrsnější kritikou přišel Miroslav Jansta, předseda České unie sportu (ČUS), jak ji vnímáte?

Jako projev hulvátství. Nepochybně je to spojené i tím, že je účastníkem právě probíhajícího soudního řízení, v němž čelí obvinění z ovlivňování sportovních dotací. Pan Jansta je v nepříjemné situaci a asi snaží se přesvědčit veřejnost, že u soudu nemá co dělat, a že chyba je na naší straně.

Argumentuje, že se ČOV připojil k trestnímu oznámení a přihlásil se o škodu, která vám nevznikla. Popište svůj pohled.

Před čtyřmi roky dostal ČOV od policie dopis, kde stálo, že jsme byli okradeni. Odpověděli jsme, že o ničem nevíme. Nechali jsme si udělat právní stanovisko a z něj vyplývá, že jsme žádnou škodu neutrpěli. Myslím, že to je od pana Jansty strategie, jak se při soudním očistit.

ČUS před časem podala na ČOV trestní oznámení, že na olympiády vozíte úředníky z ministerstev.

Policie to prověřovala, ale odložila to jako bezdůvodné. V chartě Mezinárodního olympijského výboru je jasně dané, kdo může být pozvaný. Je to hlava státu, premiér, (u nás i) předseda Národní sportovní agentury a ministři, jejichž rezorty mají sport v gesci, tedy školství mládeže a tělovýchovy, obrany a vnitra, a ještě předseda senátu a parlamentu. Nikdy ale žádný představitel státu nepřijede sám.

To je možné?

Jde to mimo nás. Dáváme jim akreditaci, ubytování, určitý počet vstupenek a oblečení, protože chceme, aby působili jako součást týmu. Jinak se jedná o jejich služební cesty, diety jim nevyplácíme. Pokud někdo jet nechce – jako v případě Tokia pan prezident – můžeme účast na hrách nabídnout někomu jinému. Pan Jansta byl v minulém období místopředsedou ČOV a tohle schvaloval.

Jakým směrem by se měl ČOV pod vaším vedením ubírat, plánujete nějaké změny?

Rád bych pokračoval v projektech, které jsme dosud dělali, ale nechceme dělat projekty pro projekty. Důležité je, aby to přinášelo efekt. Na většinu z nich získáváme sponzorské peníze. Hodně si cením organizace trenérské spolupráce napříč sporty, olympijského víceboje pro širokou základnu, olympiády dětí a mládeže a další. Pokud dostaneme znovu důvěru, přijdeme začátkem příštího roku s obsahovou konferencí a se svazy si řekneme, jestli projekty dávají smysl. Pokud v tom nebudeme mít podporu, tak je dělat nebudeme.

Ne každému se zamlouvají olympijské festivaly…

Děláme je společně s městy a kraji, které tam prostředky dávat chtějí. Participují na tom všechny svazy. Konat festivaly mimo olympiádu mi nedává smysl. Princip je postavený na momentu, že lidé chtějí být součástí olympiády. Příkladem, že se jedná o úspěšný projekt, je to, že ho převzal Mezinárodní olympijský výbor a šíří ho do světa.

Volební plénum se blíží, věříte, že budete ve funkci předsedy ČOV pokračovat?

Pevně doufám, že práci, kterou mám se svými kolegy za sebou, členové pléna ocení a že mi vysloví mandát na další čtyřleté období. Pak udělám všechno proto, abych ho naplnil.

Vyjádření Miroslava Jansty, předsedy ČUS



„Konstatování s jasnými doložitelnými argumenty není projevem hulvátství. Jsem rád, že se Jiří Kejval konečně vyjádřil, ale opět si pomohl lží a manipulativními pohledy na skutečnost. Nepřekvapuje nás to, pokračuje v tom, co jsme popsali. Opravdu pořád tvrdí, že se ke škodě olympionici nepřihlásili? Jako vážně? A proč tedy u soudu sedí zástupce ČOV na straně poškozených?“