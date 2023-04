Olympijský vítěz v trapu Jiří Lipták měl při vyhlášení ankety důvod úsměvům. Sice neobhájil loňské prvenství, ale vysloužil si dárek Českého střeleckého svazu. Při slavnostním vyhlášení mu udělalo radost předání pušky značky Beretta, se kterou vystřílel zlato na OH v Tokiu a další medaile.

Brokaře Jiřího Liptáka potěšila darovaná puška | Foto: Ivana Roháčková

„Říkal jsem si, co tady dělá,“ divil se naoko, když od předsedy svazu Ivana Hermela zbraň přebíral. Loni v září člen Komety Brno projevil zájem o zakoupení mírně opotřebované pušky, svaz mu ji nakonec daroval jako poděkování za skvělou reprezentaci a kupu cenných kovů. Před třinácti lety nová brokovnice stála 180 tisíc korun. Za tu dobu z ní Lipták vystřílel asi 300 tisíc nábojů.

Příprava v Kolumbii. Jezdí se líp, když svítí sluníčko do obličeje, říká Fuksa

„Začal jsem s ní střílet po londýnské olympiádě a hodlám s ní strávit zbytek kariéry. Tahle zbraň je v podstatě nesmrtelná. Tedy pokud na ni člověk dbá a nezašantročí vám ji někde na letišti,“ culil se. „Mám celkem dobré vztahy ve fabrice v Berettě. Kdykoliv jsem v Itálii, tak ji tam dávám na servis. Puška je plná pružinek a jemných ústrojí a něco může prasknout,“ vysvětloval.

Puška se stane členem rodiny

Darem se toho ohledně pušky moc nezmění. „Stejně jako dřív ji budu mít doma zamčenou v trezoru. Samozřejmě musí být rozložená a bude jako dřív uložená v kufru s kódovými zámky,“ vykládal jednačtyřicetiletý Brňan.

„Strašně mě to potěšilo, že jsem ji dostal. Teď už konečně mohu říkat: to je moje zbraň,“ chlubil se.

„Doufám, že i teď s ní budu dosahovat takové úspěchy, jaké jsem měl dosud. Stane se členem rodiny,“ usmíval se otec dvanáctiletého Daniela. „Pod mým dozorem si už zastřílel a pár terčů trefil. Mohlo by ho to bavit, do střílení ho ale tlačit nebudu. Momentálně je pro něj hlavní fotbal, nicméně už se ptal, kdy si zase zastřílíme,“ prozradil.

Rusové na olympiádě v Paříži? Neumíme si to představit, varují sponzoři

Medailová puška se prý za čas může stát cenným klenotem. „Jednou až přestanu střílet, tak ji podědí syn a pak třeba i vnoučata. Možná z ní bude taková naše rodinná památka,“ dodal Lipták, jenž si se „svou“ puškou má poprvé zastřílet za dva týdny na Českém poháru v Hradci Králové.