V lepším rozpoložení nemůže do závodu Světového poháru v Egyptě brokový střelec Jiří Lipták snad ani jít. Před týdnem v českém poháru v Hradci Králové vyhrál a v kvalifikaci disciplíny trap trefil dokonce všech 125 terčů, čímž vyrovnal světový rekord. Dalších 45 holubů sestřelil ve vyřazovací fázi. „Podařilo se mi nastřílet 125 terčů na světový rekord. Vše do sebe zapadlo a klaplo, bylo dobré počasí, forma perfektní, ale těžko říct, jestli vydrží i na tento závod,“ hlásil Lipták z Egypta pro Deník.

Jiří Lipták na střelnici | Foto: Deník/Jiří Sláma

V úterý Jiří Lipták vstoupí do třídenního klání na egyptské střelnici, která v tréninku nebyla k účastníkům zrovna přívětivá. „Střelnice není jednoduchá, spousta lidí chybuje. Trochu se tu ochladilo, začal foukat vítr, nicméně na závod už by mělo být počasí trochu lepší a věřím, že to půjde líp než na tréninku. Budu se snažit, přece jen je to světový pohár obsazený všemi nejlepšími střelci,“ řekl brněnský rodák. „Střelnice je technicky náročná a jestli můžu tipovat, výsledky nebudou vysoké, možná by mohlo na postup stačit sto osmnáct terčů,“ uvažoval.

Upozornil také na netradiční formát třídenního klání. „První den střílíme padesát terčů kvalifikace, druhý den padesát a třetí pětadvacet, takže se musíme s formou nejen potkat, ale ještě udržet ji všechny tři dny,“ uvedl Lipták.

Na předchozím Světovém poháru v Kataru obsadil osmé místo, i když v kvalifikaci udělal jen tři chyby. „Byl to pro mě první velký závod letos a podařilo se mi postoupit mezi osmičku nejlepších, bohužel v semifinále jsem udělal pětichybu, minul jsem pět terčů po sobě. Střelcům v mém věku a s mými zkušenostmi by se to nemělo stávat. Pak jsem sice všechny zbývající terče trefil, ale ostatní byli lepší a vypadl jsem,“ hlesl jedenačtyřicetiletý brokař.

Díky jarnímu počasí mohl v domácích podmínkách navázat na závody v Kataru a soustředění na Kypru. „Mezitím jsme dost natrénovali v Holasisích i v Brně, takže hlavní dávku máme odstřílenou a teď už se spíš než objemům věnujeme na tréninku technice,“ řekl střelec Komety Brno.

Světový pohár v Egyptě se koná v areálu, který země postavila pro olympijské hry. Ty chce pořádat v roce 2036. „Je to obrovský olympijský komplex, jehož součástí je střelnice s deseti střelišti, jsou tu různé další stadiony, aby byli nachystaní, až budou kandidovat. Hotel je součást toho komplexu, jsme za jednou velkou zdí a z hotelu chodíme pěšky na střelnici asi pět minut. Jsme v objektu asi padesát minut od Káhiry. Jsme tu uzavření a nikam jinam nemůžeme, ale nic nám tu nechybí,“ popsal Lipták.

Jelikož na loňském mistrovství Evropy získal olympijské místo pro hry do Paříže 2024, nemusí se nyní nutně honit za výsledky. „Ale taky nechci střílet špatně. Můj hlavní cíl je držet se špičky nejlepších střelců a snažit se probojovat do semifinálové osmičky, taky si udržet formu a nominovat se na olympijské hry,“ podotkl.

V Egyptě se olympijské místo neuděluje, jeho parťák David Kostelecký se o něj pokusí nejdřív na Evropských hrách, které se od 21. června do 2. července uskuteční v polském Krakově. „Náš hlavní cíl je, aby se David nominoval na olympiádu do Paříže a doufám, že postupové místo urve nejlépe už na Evropských hrách, kde bude jedno místo k dispozici,“ přál si Lipták.