Ve světě MMA neexistuje zápasník, který by byl častěji testován na doping než Jiří Procházka. Český bojovník je takřka pod neustálým dohledem dopingových komisařů (loni byl dokonce nejvíce testovaným sportovcem v Americe). Přesto se najdou tací, kteří zpochybňují, že je „čistý.“ Odevzdat kontrolní vzorek musel Procházka dokonce i teď v Thajsku, kde se připravuje na bitvu o světový pás s Alexem Pereirou.

Jiří Procházka odmítl nařčení z dopingu | Foto: Deník/Jiří Sláma

Čtyřiašedesát. Tolik testů na doping musel podstoupit Jiří Procházka v loňském roce, kdy se stal světovým šampionem prestižní organizace UFC. Každou kontrolou prošel. Při přípravě na obhajobu titulu v polotěžké váze se zranil a pásu se sám vzdal. Během rekonvalescence se vyrojily zprávy, že dopuje.

S nařčením přišel bývalý americký zápasník Chael Sonnen. Podle něj Procházka po zranění a odevzdání světového titulu vystoupil z Americké antidopingové agentury (USADA) a klidně mohl „sypat“.

Neměl jsem se rád. Pořád jsem byl na hraně, tlačil jsem na to, přiznal Procházka

Šampion s přezdívkou BJP ale vyvedl Sonnena z omylu.

„Po zranění a všech těch věcech jsem pořád zůstal v programu USADA. Takže o čem to mluví? O ničem. Kde je problém? Říká, že jsem během rekonvalescence užíval něco, abych se uzdravil. Ale pořád mě testovali. Nic se nezměnilo,“ pousmál se Procházka v rozhovoru pro The Allstar.

Netradiční příprava Jiřího Procházky:

Zdroj: Youtube

Samuraj z Hoštěradic prozradil, že po zranění, které si způsobil necelé tři týdny před titulovou obhajobou opět s Gloverem Teixeirou, počet dopingových kontrol klesl. „Jsme rád, protože to je nepříjemné,“ ulevilo se Procházkovi.

Čekal dvě hodiny, než se mohl vyčůrat

Přesto si ho komisaři „vyhmátli“ i teď v Thajsku, kde ladí formu na zápas o mistrovský pás s Alexem Pereirou.

„Přišli za mnou i tady. V Thajsku jste po tréninku dehydrovaný, tělo je úplně bez vody. Musel jsem proto vypít tři čtyři litry vody a čekat dvě hodiny, než jsem se mohl trochu vyčůrat. Takže dvě hodiny navíc v tělocvičně, ale v pohodě, dal jsem si rovnou další trénink,“ přihodil k dobru úsměvnou historku.

Zakázané látky jsou součástí bojovných sportů, Procházka to ale nezajímá. On má jinou mentalitu. „Je mi jedno, jestli někdo něco bere. V životě válečníka jsou důležitější věci. Je to o víře, v těžkých okamžicích ti steroidy a tyhle věci nepomůžou. Všechno je v hlavě, prostě věř, tak to je.“

Desítky kontrol Procházky. Mám furt rozbodané ruce, ale žalobu nechystám, říká

Zraněné rameno je v pořádku a Procházka se soustředí na zisk titulu. „Jsem tady a jsem připravený jako vždycky. Pro vítězství udělám cokoliv. Jestli budu muset změnit sebe samého, udělám to. Jestli budu muset Pereiru uškrtit, uškrtím ho. Na tom nezáleží. Chci světu dokázat, že tohle je můj prostor, moje divize,“ vzkázal Brazilci, který je učněm Teixeiry.

Toho Procházka vyřídil loni v červnu a stal se prvním českým šampionem UFC

Zápas Procházky s Pereirou sice ještě nebyl oficiálně oznámen, ale očekává se, že k němu dojde letos v prosinci.