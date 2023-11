Zápasníka Jiřího Procházku léta připravuje na velké bitvy v nejprestižnějších světových organizacích bojového umění, pravidelně mu supluje styly soupeřů. Osm let v kuse mohl Jan Gottvald sledovat, jak rodák z Hostěradic na Znojemsku tvrdou dřinu přetavoval v cenná vítězství, v neděli ráno však Procházka v titulovém boji polotěžké váhy UFC padl s Brazilcem Alexem Pereirou. „Zrovna v Jirkově případě ho prohra hrozně posune a vrátí se o to silnější. Můžeme očekávat ještě lepšího Procházku,“ předeslal Gottvald.

Jiří Procházka | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Téměř přesně devět minut to vypadalo, že si Procházka hlídá nejsilnější zbraně Pereiry. Jenže pak jako blesk z čistého nebe přiletěly dva přesné údery Brazilce, které rozcupovaly sen českého bojovníka a znovuzískání pásu šampiona.

„Byl jsem z toho smutný, protože vím, co to pro Jirku znamenalo. Teď už je ale pozdě plakat nad rozlitým mlékem, pro Jirku je to další zkušenost. Musí zlepšit drobné chyby, které tam byly, a příště si dávat větší pozor,“ podotkl Gottvald.

Konec titulového zápasu vyvolal vášně, podle mnohých laiků i expertů totiž sudí Marc Goddard ukončil bitvu o pás v polotěžké váze příliš brzo. „Mám stejný názor jako většina, rozhodčí zápas ukončil příliš brzo, na titulovou bitvu se slušelo to nechat chvilku déle. Navíc sudí Goddard už jednou Jirku pískal a věděl, co dokáže ustát. Myslím si, že Pereira by pod sebou Jirku neudržel, mrzí mě to,“ hodnotil tréninkový partner jedenatřicetiletého českého zápasníka.

Hned od úvodu duelu bylo patrné, jak náročným soupeřem Pereira pro Procházku bude. Svým perfektně vypilovaným a klidným stylem nedovolil jihomoravskému rodákovi příliš úderů, přesto hostěradický bojovník dokázal natrefovat několik ran.

„Pereira je fakt výborný bojovník, má opravdu excelentní postoj, asi nejlepší, který aktuálně v polotěžké divizi je. Věřím ale, že by si Jiří k němu našel cestičku, už v prvním kole, kdy jej dostal na zem, bylo vidět, že to Pereirovi nechutná,“ upozornil Gottvald.

Brazilský ranař tak ukončil fantastickou Procházkovu sérii výher, která se táhla osm let. „Jirka podle mě nic extra špatně neudělal. Sežral teda dost těch kopů na lýtko, přitom jsme hodně pilovali jejich obranu, ale žádný zápas není stoprocentní. Jirka má skvělou hlavu, ale možná se na něm trošku podepsala i atmosféra Madison Square Garden. Byl dobře připravený jako vždy, jen se bohužel sešlo víc negativních okolností,“ poznamenal letitý Procházkův sparingpartner.

„Jirka měl na výhru“

Právě on před titulovým zápasem detailně studoval Pereirův bojový styl, následně jej v trénincích simuloval Procházkovi. „Pereira ani ničím nepřekvapil, i tentokrát zápasil stejným stylem, který jsme nastudovali z jeho předchozích duelů. Je to takový tlačivý a sebevědomý styl, taky má ruce trochu víc dole, ale skvěle se pohybuje. Na to všechno byl Jirka připravený, myslím, že s přehledem měl na výhru, prostě tam ale padl jeden úder,“ mrzelo Gottvalda.

Hostěradickému zápasníkovi se tentokrát nevyplatil jeho sebevědomý styl, při kterém netradičně nechává ruce dole a příliš se s nimi nekryje před ranami protivníků. „Čekal jsem, že dřív nebo později tam od Pereiry nějaký hák padne, protože Jirka nedává ruce moc nahoru, ale drtivá většina takových úderů by Jirku nijak nerozhodila,“ popsal bývalý profesionální MMA zápasník.

Po kruté prohře ve slavné newyorské aréně tak na Procházku čeká další výzva. Po extrémně dlouhé době se musí vyrovnat s porážkou, která mu prozatím překazila cestu za návratem k titulu šampiona. O znovuzískání pásu však český bojovník bude usilovat i nadále.

„Co bude dál, zatím nevím, uvidíme, až se všichni vrátí. Jirku čeká mediální kolotoč a až se to uklidní, tak se budeme pořádně bavit, co a jak do budoucna,“ dodal Gottvald.