Zranění, operace a ztráta pásu světového šampiona přiměly Jiřího Procházku zahledět se hlouběji do svého nitra a změnit nastavení myšlení. Na cestě zpátky na vrchol se český samuraj snaží poučit z předchozích chyb. „Buduju něco nového. Ten návrat bude jako omluva mně samotnému,“ pronesl před blížící se titulovou bitvou.

V nevadských horách se brodil zasněženou krajinou, potápěl se v Rudém moři, plavil se na jachtě. Bojovník Jiří Procházka finišuje s rekonvalescencí operovaného ramena a pak se na naplno vrhne do tvrdé přípravy na bitvu o světový titul UFC, o který přišel vinou zranění. Jeho „mindset“ bude jiný.

Loňský rok byl pro Procházku přelomový. Po titulové bitvě s Gloverem Teixeirou si pověsil přes rameno vysněný pás světového šampiona polotěžké váhy nejprestižnější organizace UFC. Jenže záhy o něj přišel. Procházka totiž vyzval Brazilce na odvetu a těsně před obhajobou titulu si poranil rameno. Musel na operaci a kvůli nucené zdravotní pauze se vzdal opasku. Ten mezitím získal Jamahal Hill.

„Já jsem jim ten pás nechal. Myslím, že na konci léta dokážu, že já jsem šampion. Ten pravý šampion,“ vzkázal populární MMA zápasník.

Dokument o návratu Jiřího Procházky:

Procházka loni zažil hodně zvratů. Výstup až na vrchol, pak zase pád na úplné dno. Našel však na tom pozitiva, která se při cestě zpátky na trůn snaží využít ve svůj prospěch. „To je součást života, součást kariéry. Pokud sám sebe nezastavíš a neřekneš si, dobře, to stačí, dej si na čas, uvolni se, tak se pak stanou tyhle věci. Aby ses zastavil a uklidnil se. Tyhle události tě uzemní, a pak si začneš uvědomovat, o čem je život. Proč zápasíš, proč to chceš, proč věříš v sebe sama. A chceš to vybudovat znovu,“ vykládal v upřímné zpovědi v dalším dílu dokumentu, který mapuje cestu Procházky k titulové bitvě.

Jen titul, na ničem jiném nezáleží

Procházka se zamyslel i nad příčinou svého zranění. „Myslím si, že jsem se dostával na hranici svých možností poslední tři roky. Neměl jsem žádný speciální systém, trénoval jsem jenom tak, jak jsem to cítil. A můj pocit byl, jít na hranu skoro každý trénink,“ popisoval.

„Takže teď si začínám uvědomovat, jak tělo pracuje. Jakou sílu využívat při trénincích a všechny ty věci okolo. Jak se zapnout do plné síly a jak se uvolnit. Poslední tři roky jsem chtěl jenom titul, pak odvetu s Gloverem, na ničem jiném nezáleželo. Všechny tyhle věci jsou dobré, ale život tě naučí,“ uvědomil si.

Rodák z Hostěradic na Znojemsku zpětně lituje, že vyzval Teixeiru na odvetu, aniž by musel. Titul dal všanc jen proto, že nebyl spokojený se svým výkonem v předchozím duelu. „Po nějakém čase si myslím, že to byla část mého ega, které nebylo s něčím spokojené. S výkonem, s mým životem. Se vším. Nic nebylo dobré. A musíš to udělat líp, všechno musí být lepší. Jo, můžeš to udělat, ale zůstaň víc pokorný. Buď spokojený sám se sebou a já jsem nebyl. Myslím, že jsem se neměl moc rád, a to byl ten důvod, proč jsem to tlačil pořád víc. Pořád jsem zůstával na hraně. Právě teď je dobrá příležitost začít znovu. Musím být chytřejší,“ zjistil.

Pro Procházku je to způsob restartu. „V minulosti jsem občas nebral svoje zápasy tak vážně. Takže si myslím, že musím začít znova. A ten návrat bude jako omluva mně samotnému, protože jsem před tím zápasem nevěřil sám sobě.“