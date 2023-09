Pereira odtajnil, jak to bylo s bitvou o titul. Procházka s ním odmítl bojovat

Chce si vzít zpátky to, co mu patří. MMA zápasník Jiří Procházka se po zranění vrátí 11. listopadu v newyorské Madison Square Garden do klece, aby se utkal s Alexem Pereirou o světový pás nejprestižnější organizace UFC. K očekávanému střetu přitom mělo dojít mnohem dřív, ale podle Brazilce s ním český bojovník odmítl zápasit.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Šampion UFC Jiří Procházka | Foto: Deník/Jiří Sláma