Jiří Procházka prahne po návratu na trůn. Český bojovník MMA brutálně vyřídil Aleksandara Rakiče a teď si nárokuje titul UFC, který mu před nedávnem patřil. Jeho tým už dokonce jedná o odvetě s šampionem Alexem Pereirou. Brazilec však má jiné choutky.

Jiří Procházka (vlevo) porazil na galavečeru UFC 300 Aleksandara Rakiče. | Foto: Profimedia

Procházka se po diskutabilní listopadové porážce v titulové bitvě s Pereirou vrátil na scénu ve velkém stylu. Na jubilejním UFC 300 v Las Vegas se sice nedostal na hlavní kartu, přesto si nabitý galavečer podmanil.

Hostěradický rodák bojoval v kleci jako zvíře a Rakiče ve druhém kole brutálně umlátil, za což si vysloužil bonus ve výši 300 tisíc dolarů (přes 7 milionů korun) za výkon večera.

Ještě v oktagonu se pak přihlásil o pás mistra UFC. „Příště chci šampiona,“ zvolal bezprostředně po bitvě. To ještě netušil, že Pereira porazí Jamahala Hilla obhájí titul. „Chci nad Alexem zvítězit, když něco chci, tak to dokážu,“ doplnil později Procházka, kdy už znal jméno šampiona.

Český samuraj prahne po vendetě za listopadovou řežbu, kdy mu Pereira uštědřil první porážku po osmi letech. Procházka uvedl, že jeho tým už začal jednat s UFC. „Už jsem se o tom bavil i s mým manažerem, aby si o tom promluvil s vedením UFC. Teď nechci říkat, že je tam ta možnost, ale může se objevit. Jedná se o tom,“ prozradil Procházka v rozhovoru pro Sport.cz.

Další UFC 301 je přitom už 4. května v Brazílii. To ale Procházkovi nevadí, není totiž zraněn ani pomlácen, utrpěl jen krvavý šrám pod okem. Problém je jinde. Pereira se totiž na odvetu s Čechem příliš netváří.

„Chci ty největší možné výzvy, odvety mě nelákají,“ vzkázal brazilský šampion, který pomýšlí na přestup do vyšší divize. „Zápas s Procházkou nedává smysl, ale stejně to rozhodne vedení UFC.“

A co na to šéf Dana White? „Nyní nemám tušení, jak se to vyvine,“ pokročil rameny na tiskové konferenci po UFC 300.

Pokud Procházka nebude moct vyzvat Pereiru, mohl by se utkat s Rusem Magomedem Ankalaevem.