Definitivní konec všemožným spekulacím. Český MMA zápasník Jiří Procházka už zná jméno příštího soupeře, proti kterému zabojuje o titul v polotěžké váze věhlasné organizace UFC. Rodák z Hostěradic se 11. listopadu v New Yorku utká s Brazilcem Alexem Pereirou, svěřencem Glovera Teixeiry, jehož Procházka před rokem v červnu dokázal porazit a vybojoval pro domácí scénu historický titul v elitní světové organizaci.

Český šampion UFC v polotěžké váze Jiří Procházka | Foto: Profimedia

Dlouho se mluvilo o prosincovém zápase v rámci galavečera UFC s pořadovým číslem 296, nakonec je ale všechno jinak. Las Vegas padá, Jiří Procházka si tak zkrátí svou přípravu o více než měsíc, jelikož do titulového souboje naskočí už 11. listopadu v New Yorku. Jeho soupeřem v hlavním předzápase nabité karty bude Alex Pereira z Brazílie.

Bitva bývalého šampiona polotěžké váhy a někdejšího lídra střední divize. Pro fanoušky MMA scény naprosto ideální pozvánka. „Jsem rád, že se opět mohu postavit této brazilské výzvě, byť v jiném kabátu. To však nic nemění na skutečnosti, že se na tuto výzvu skvěle připravím a půjdu za vítězstvím. Jdeme pro to. Vítězství!“ napsal Procházka odhodlaně na svých sociálních sítích.

Tentokrát bude ve hře titul v polotěžké váze, českému zápasníkovi již moc dobře známý. Jeho památný zápas se zkušenějším Brazilcem Gloverem Teixeirou z června 2022 utkvěl v paměti snad každému sportovnímu fajnšmekrovi. Nyní čeká Procházku další jihoamerický protivník, přestože měl jít původně do boje s Jamahalem Hillem. Ten však v červenci utrpěl vážné zranění.

„Do poslední chvíle jsme počítali s prosincem a čekali jsme, až se to oznámí. Ve středu ráno však přišla zpráva o nabídce od UFC jít jako co-main event v listopadu. Probírali jsme to a rozhodovali se. Nakonec jsme se týmově rozhodli do toho jít. Není na co čekat. Už jsme dlouho bez zápasu a je potřeba to odstartovat,“ řekl pro web Sport.cz Procházkův trenér Martin Karaivanov.

Hill s Procházkou byli oba šampioni UFC, kteří o svůj titul nikdy nepřišli přímo v kleci. Český zápasník gentlemansky uvolnil pás pro další uchazeče, když si v prosinci minulého roku nešťastně poranil rameno a musel na operaci. Podobným gestem se před nedávnem blýskl rovněž Hill, jehož pro změnu vyřadila ze hry poraněná Achillova pata.

Třicetiletý rodák z Hostěradic se tak vrací do nejslavnější organizace po dlouhých 17 měsících a zápas s brazilským bijcem odšpuntuje s lichotivou bilancí třinácti výher v řadě. Svůj čtvrtý duel mezi elitou navíc okoření hned přímým soubojem o pás šampiona v polotěžké váze, který je už nějaký čas bez svého majitele.

Proti Pereirovi, bývalému šampionovi střední váhy UFC, jej však rozhodně nečeká nic jednoduchého. Odhodlaný Brazilec touží získat titul i v další váhové kategorii, za svým snem vykročil úspěšně letos v červenci, když na turnaji číslo 291 porazil někdejšího šampiona Jana Blachowicze. A hned ve svém druhém vystoupení v polotěžké divizi dostane šanci vystoupat až na vrchol.

„Alex je zajímavý soupeř se zajímavým stylem i charakterem. Jsem rád, že se to konečně domluvilo, těším se na naše střetnutí. O tohle vítězství stojím. Rozhodně budu chtít ukázat, že jsem lepší. Ale jako vždy půjdu pro vítězství, ať už to bude vyžadovat cokoliv,“ řekl český bijec.