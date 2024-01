Návrat českého samuraje Jiřího Procházky do klece se pomaličku blíží. Jednatřicetiletého zápasníka čeká v rámci jubilejního 300. galavečera věhlasné organizace UFC další velká výzva, tentokrát dlouho očekávaný souboj se srbsko-rakouským bijcem Aleksandarem Rakičem. Ten už se na zápas, jehož vítěz si pravděpodobně řekne o titulovou šanci, bedlivě připravuje a zároveň již stihl přesvědčivě rozebrat slabé stránky rodáka z Hostěradic.

Český zápasník Jiří Procházka po titulovém zápase s Brazilcem Alexem Pereirou. | Foto: Profimedia

Dnes jsou to přesně dva měsíce od smutné titulové porážky českého zápasníka v newyorské Madison Square Garden. Procházka tehdy nestačil v hlavním duelu 295. galavečera na skvěle připraveného Brazilce Alexe Pereiru a přišel tak o jedinečnou možnost získat podruhé v kariéře pás šampiona polotěžké váhy UFC.

Nezlomný samuraj se ale svého velkého snu nehodlá jen tak vzdát. Fanouškům hned po listopadové porážce poslal jasný vzkaz, ve kterém přislíbil, že o titul opět zabojuje a pro návrat na královský trůn je ochoten udělat úplně všechno. „Není na co čekat, chci zpátky na vítěznou vlnu,“ pronesl odhodlaně jednatřicetiletý fighter.

Hned na první překážce jej však čeká hodně těžký úkol. Dubnový 300. turnaj nejslavnější MMA organizace na světě totiž okoření Procházkův souboj s nepříjemným Aleksandarem Rakičem, obávaným rakouským ranařem se srbskými kořeny. A není žádným tajemstvím, že právě jeho styl zápasení nemusí rodákovi z jižní Moravy vůbec sednout.

Rakič se však do klece vrací po téměř dvouleté odmlce, kterou mu způsobilo škaredé zranění kolene v ostře sledovaném duelu s Janem Blachowiczem. Od předloňského května se tak mezi elitou ani jednou neukázal a veškerý čas trávil po všemožných rehabilitacích.

Jiří prohrává, ale dokáže se vrátit, podotkl Rakič

Nicméně i navzdory tomu, že od roku 2020 naskočil do ostrého zápasu pouze třikrát, platí v tomto setkání za výrazně zkušenějšího borce. Srbsko-rakouská mašina, jak bývá Rakič odborníky často nazýván, má na svém kontě v UFC již osm soubojů. Tedy přesně dvojnásobek toho, co český samuraj.

Svůj devátý start měl původně přidat už na nadcházejícím galavečeru, který je na programu 20. ledna, nicméně z plánované odvety s Blachowiczem nakonec sešlo kvůli zranění polského zápasníka. Jednatřicetiletá ikona vídeňské školy však na sebe nenechala příliš dlouho čekat a okamžitě poslala výzvu do Procházkovy schránky.

Český bijec pochopitelně neváhal ani chvíli a fanoušci bojových sportů se tak mohou konečně těšit na dlouho plánované střetnutí těchto válečníků uvnitř klece. Oba soupeři už navíc naplno rozjeli svou přípravu na zápas, jenž bude 13. dubna hostit aréna v Las Vegas, a minimálně v táboře Rakiče je o velké sebevědomí rozhodně postaráno.

Srbsko-rakouský zápasník a příští soupeř českého samuraje Aleksandar Rakič.Zdroj: Profimedia

„Když se podíváte na Jirkovy zápasy v UFC, v každém z nich byl sestřelen. Tím nechci říct, že by měl slabou bradu, ale myslím si, že cítí údery jinak než třeba já. To je jedna z jeho slabin, respektive děr ve hře. V každém zápase téměř prohrává,“ pronesl Rakič na adresu Procházky v pořadu The MMA Hour.

Obávaný ranař, který zvládl v dosavadní kariéře nastřádat už devět vítězství na knokaut, si ovšem uvědomuje také silné stránky svého příštího soupeře. „Prohrává, dostává se do problémů, ale vždycky se dokáže vrátit a blýskne se silným finišem. Musíte být proti němu soustředění po celou dobu a dávat si pozor,“ podotkl zápasník, který v dětství začínal jako fotbalista.

Rakič je však přesvědčený, že z dubnové bitvy bude odcházet jako vítěz a právoplatný žadatel o titulový zápas. „Prošel jsem si těžkým zraněním, některé dny byly skutečně těžké, ale i tak jsem hluboko ve své mysli věřil, že se vrátím na svou cestu. Na cestu, která mě dovede k titulu,“ zakončil sebevědomě.

Proti ale bude stát odhodlaný samuraj, který v listopadu loňského roku utrpěl teprve první porážku mezi absolutní elitou MMA. A nyní si dělá úplně stejné choutky jako jeho vyzyvatel. Vrátí se Jiří Procházka proti KO mašině zpět na vítěznou vlnu?