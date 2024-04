Nevzdat se, neustoupit. Válečník Procházka ctí zákon Sparty. Z videa mrazí

Očekávaná bitva se nezadržitelně blíží. Český zápasník Jiří Procházka si to u o víkendu rozdá v Las Vegas s Aleksandarem Rakičem. Bijec z Hostěradic na Znojemsku je na boj náležitě nažhavený a připravený. Až vkročí do klece, bude se řídit zákonem Sparty. Slibuje to v upoutávce na zápas v rámci galavečera UFC 300.

Jiří Procházka o přípravě na duel v Las Vegas. | Video: Sabir Agalarov