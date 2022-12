Dusno v Procházkově divizi. Kadyrov rýpe do šéfa UFC, ozval se i český samuraj

V polotěžké váze do 93 kilogramů elitní organizace MMA, ve které se kvůli zranění vzdal pásu šampiona český zápasník Jiří Procházka, to vře. Divize je totiž po titulovém zápasu nadále bez šampiona, do organizace se navezl čečenský diktátor Ramzan Kadyrov.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Český MMA zápasník Jiří Procházka v titulovém zápase organizace UFC proti Gloveru Teixeirovi z Brazílie | Foto: Profimedia