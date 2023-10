Před necelým rokem si vážně poranil rameno těsně před obhajobou titulu v polotěžké váze UFC do 93 kilogramů. Jiří Procházka musel na operaci a pás šampiona smíšeného bojového umění MMA uvolnil, aby se o něj mohl ucházet někdo další. V neděli zápasník z Hostěradic na Znojemsku odletěl do Spojených států amerických, kde si 11. listopadu hodlá vzít titul zpět.

Jiří Procházka před odletem do Spojených států amerických | Video: Sabir Agalarov

Ve slavné Madison Square Garden v New Yorku se Jiří Procházka v hlavním zápase UFC 295 utká s Brazilcem Alexem Pereirou.

„Jsou před námi poslední dva týdny přípravy, teď už to bude spíš regenerační, budeme s týmem dolaďovat veškeré detaily, které chci mít v hlavě během zápasu. Všechno do sebe prostě takhle zaklaplo a jdeme si pro to. Pojďme zvítězit!“ prohlásil před odletem Procházka a ukázal na propletené prsty rukou.

Na letišti před cestou nevynechali s trenéry tradiční pivo, přibalil si pás šampiona UFC, který loni v červnu získal po titulové bitvě s Gloverem Teixeirou. Vzal si s sebou dvě katany, samurajské meče, a nachystal novou bojovou vizáž. „Nechám si zaplést účes, oholit boky, vousy. Něco si tam dám, ale ne takový vysílač jako předtím. V gilotině se mi to úplně nevyplatilo, spíš mi účes překážel. Ale ať to má grády,“ avizoval.

Vynucená přestávka

Procházka prožil velmi dlouhou pauzu, vždyť od titulového zápasu s Teixeirou uplynulo bezmála sedmnáct měsíců. Jak strávil přestávku vynucenou zraněním?

„Odpočinul jsem si. Měl jsem víc času na to si vše ujasnit, jak chci dál koncipovat přípravu i věci kolem domova. Byl to pro mě zlomový rok, je mi třicet jedna let. Každý rok je sice zlomový, když člověk žije naplno, ale pauza se na mně podepsala, chvílemi to byl boj. Hlavně co se týče rekonvalescence a rehabilitace, přizpůsobování se novým věcem. O to víc mě bavilo nacházet cestu, ať si zase osahám nové úhly pohledu na život,“ prohlásil bojovník Jetsaam Gymu Brno.

V osobním životě se odhodlal k podstatným změnám. „Rozhodl jsem se, že tuhle cestu chci jít sám a být sám, tudíž jsem za tyhle věci musel přijmout zodpovědnost. Mám na mysli vztahově, co se týče partnerky, kamarádů, lidí kolem. Musel jsem vše dost očesat a věřím, že je vše na správném místě,“ podotkl.

Vyhovuje mu samotářský způsob života. „Jde mi o soustředění na svoje věci, čistě na boj, posouvání svých limitů. Na to člověk opravdu potřebuje mít čistou hlavu a ticho, především vnitřní ticho. To se neslučuje s tím, abych měl kolem sebe furt někoho. Jsem teď samotář a musím říct, že mi to na druhou stranu dává sílu,“ konstatoval bývalý šampion japonské organizace Rizin Fighting Federation.

Jedenatřicáté narozeniny oslavil 14. října a doufá, že ten nejlepší dárek si teprve nadělí. „Narozeniny jsem slavil spíš komorně pro sebe, navečer jsem se viděl s kamarády, ale jen na takový přátelský pokec a porozjímání, nic velkého, to až po zápase. Věřím, že to bude vítězná oslava a hlavní dárek si dám 11. listopadu,“ přál si Procházka.

Ladění detailů

Vzhledem k tomu, že český samuraj už loni v Singapuru zažil, co obnáší titulová bitva, je spolu se svým týmem na vše připraven. „Poprvé v Singapuru to bylo trochu těžší, upírala se na nás obrovská pozornost. Teď víme, do čeho jdeme, jsme připravení na kolotoč kolem zápasu. Máme rozhozený rozpis tréninků i přípravu na místě,“ uvedl jeden z trenérů Martin Karaivanov.

Nyní už budou pouze ladit detaily. „Do přípravy jsme dali hodně, čas jsme využili na maximum, teď jen doladíme nějaké drobnosti v New Yorku. Všechno máme rozfázované, předposlední i poslední týden rozplánovaný, ale už je to o momentálním pocitu a každodenní formě, abychom tomu přizpůsobili tréninky,“ doplnil Karaivanov.