Ostře sledovaná titulová bitva Jiřího Procházky s brazilským protivníkem Alexem Pereirou na 295. galavečeru organizace UFC nabídla už od prvních sekund skvělou podívanou. Na konci druhého kola však do hry vstoupil uznávaný rozhodčí Marc Goddard, který předčasně odmával zápas ve prospěch soupeře českého samuraje. Zbytečně a příliš brzy? V newyorské Madison Square Garden, ale rovněž na sociálních sítích se okamžitě strhla obrovská vlna emocí.

Český zápasník Jiří Procházka po titulovém zápase s Brazilcem Alexem Pereirou. | Foto: Profimedia

Všechno se to událo strašně rychle. Český zápasník Jiří Procházka si ke konci druhé pětiminutovky chystal na svého soupeře postupný útok, jenže v zápalu boje vyfasoval od Brazilce nebezpečný levý hák, který jej doslova srazil na kolena. Nevzdal se, chtěl bojovat dál, nicméně následná série úderů loktem už mu definitivně podepsala pomyslný ortel smrti.

Procházka se nemohoucně svalil k zemi a jen o setiny unikl dalšímu bombardování ze strany rozjetého Pereiry. Toho musel zastavit až rozhodčí Marc Goddard, který měl v tu chvíli okamžitě jasno. Konec! V absolutně nepřehledné situaci tak raději sáhl po ruční brzdě s názvem „zdraví zápasníka je na prvním místě“.

A (nejspíš) dobře udělal. Alespoň tak to uznal samotný Procházka, jenž by se z kritické situace na zemi dostával jen horko těžko. „Marc Goddard rozhodl správně. Možná kdybych dostal dvě nebo tři sekundy, bylo by to jiné, ale co se stalo, stalo se. Akceptuji to,“ pronesl český samuraj v pozápasovém vyjádření věnovaném svým fanouškům na sociálních sítích.

„Chtěl bych poděkovat všem za podporu. Tohle je pro mě jenom nová motivace, nic jiného. Slibuji, že se vrátím silnější než kdy jindy,“ dodal jednatřicetiletý rodák z Hostěradic.

Jenže přímo v newyorské Madison Square Garden byste příznivce odvážného rozhodnutí sudího hledali velmi těžce. Publikum hlasitě pískalo, přítomní zápasníci jen nevěřícně kroutili hlavou. A pořádná mela se poté strhla také na sociálních sítích. Většina se shodla na tom, že takhle se přeci titulový zápas pod hlavičkou slavné UFC neukončuje.

Stačilo však počkat až zápasové emoce opadnou. Spousta lidí ze společnosti nejen české MMA scény si záběry drtivého TKO Pereiry pustila ještě několikrát dokola a začala pomalu ale jistě dávat rozhodčímu za pravdu. Včetně jeho uznávaných kolegů z branže.

Neříká se mi to snadno, přiznal Kincl

Jednoznačný souhlas s předčasným ukončením vyjádřil také jeden z nejlepších českých arbitrů Jan Voborník. „Upřímně, když jsem to viděl úplně poprvé, tak jsem se zhrozil. Jako jeho skalňák tohle nechceš vidět a samozřejmě si tam najdeš prostor věřit, že konec nastal moc brzy. My se na to ale nedíváme pohledem frajera, co stál přímo ve středu klece,“ řekl pro web kaocko.cz.

„Sám Jirka po zápase v kleci potvrdil, že byl opravdu vypnutej. Musíme si zkrátka uvědomit, že pokud to stejně jako on vyhodnotil i Goddard, jeho úkolem bylo v tu chvíli vytáhnout bojovníka okamžitě ze zápasu,“ vysvětlovala stálice mezi rozhodčími Oktagonu MMA.

Verdikt sudího s odstupem ocenil i současný šampion žlutočerné organizace Patrik Kincl, který však neskrýval zklamání z porážky svého kamaráda. „Za mě to bylo učebnicové ukončení. Takhle to má být, zdraví zápasníků je na prvním místě. Neříká se mi to snadno, ale s ohledem na další Jirkovu kariéru to bylo dobré rozhodnutí,“ řekl ve vyjádření na svém youtube kanálu.

„Jirka byl opravdu otřesený a pak přišlo ještě asi deset dalších úderů. Po tom posledním to vypadalo, že Jirka už padá, na což rozhodčí správně reagoval,“ dodal držitel titulu střední váhy Oktagonu, který bude obhajovat na prosincovém turnaji v O2 areně.

O budoucnost českého samuraje v nejprestižnější organizaci na světě ale strach rozhodně nemá. „Sice to nevyšlo, ale jestli se někdo dokáže ze svých chyb poučit a posunout díky prohrám, tak je to právě Jirka,“ má jasno královehradecký rodák.