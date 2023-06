Od historického momentu českého MMA již uplynul rok. Jiří Procházka se tehdy radoval ze zisku titulu šampiona polotěžké váhy elitní organizace UFC. Od té doby se kvůli zranění nemohl zúčastnit dalšího zápasu. Aktuálně je k němu ale velmi blízko, jeho budoucí soupeř Jamahal Hill z USA už začíná před vzájemným duelem přilévat olej do ohně.

Český MMA zápasník Jiří Procházka v titulovém zápase organizace UFC proti Gloveru Teixeirovi z Brazílie | Foto: Profimedia

Září, říjen, či listopad? Titulový zápas MMA organizace UFC v polotěžké váze mezi Jiřím Procházkou a Jamahalem Hillem čeká na svůj termín, dvaatřicetiletý Američan by chtěl zápasit co nejdříve.

„Ale pořád se ptám, kde jsi? Chci říct, že jsem nic neslyšel, čekal jsem na telefonát z UFC, jsem připraven vyrazit do boje. V tuhle chvíli už je mi to prostě jedno, teď je tam další muž na řadě,“ vzkázal Hill Procházkovi v rozhovoru pro The Schmo.

Neměl jsem se rád. Pořád jsem byl na hraně, tlačil jsem na to, přiznal Procházka

Český bojovník zápasil naposledy na akci UFC 275, kde porazil Glovera Teixeiru a získal mistrovský pás. Na konci loňského roku měla přijít i odveta, kterou ale překazilo Procházkovo zranění. Brazilský bojovník mezitím stihl ukončit kariéru, a tak se musel třicetiletý Čech přeorientovat na souboj s Jamahalem Hillem.

Boj je radost

„Od té doby jsem změnil spoustu věcí ve svém životě, ale cesta a vášeň k tomu být pravým šampionem a mistrem oboru ve mě vzplála mnohem jasněji. Za pár měsíců si titul vezmu jasně a čistě. Bude boj, a boj je radost!“ vzkázal Američanovi Procházka.

Český samuraj reagoval i na výzvu svého soupeře, který chce zápasit co nejdříve. Kvůli vážnému zranění ramene ale nechce svůj návrat uspěchat.

„Ať si Hill tlačí… Ten člověk by měl být vděčný. Měl by být vděčný za to, že dostal šanci. Mohl jít a vybojovat si ten pás. Je to však na každém z nich. Nebudu to úplně soudit. Já jedu to svoje, a nazdar,“ vzkázal Procházka.

Souboj o titul v polotěžké váze tak slibuje souboj dvou mentálně odlišných stylů. Procházkova uvážlivost vs. Hillova výbušnost.